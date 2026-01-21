Hoãn đấu giá 29 lô đất ngay sát siêu dự án tại Hà Nội

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa thông báo tạm hoãn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 thửa đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Thanh Oai (Hà Nội).

Các lô đất này có vị trí gần dự án Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup. Việc tạm hoãn được thực hiện theo công văn của UBND xã Thanh Oai.

Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup thuộc địa bàn 11 xã, phường, trong đó có xã Thanh Oai (Ảnh: CĐT).

Theo đó, đối với khách hàng đã mua hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt sẽ hoàn trả tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước hoặc bảo lưu tiền mua hồ sơ theo đề nghị của khách hàng tham gia đấu giá.

Theo kế hoạch ban đầu, phiên đấu giá 29 thửa đất sẽ diễn ra vào sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai. Các thửa đất có diện tích từ 83,87m2 đến 180,46m2. Giá khởi điểm là 14 triệu đồng/m2. Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng.

Về bước giá, tại vòng đấu bắt buộc, bước giá là 40 triệu đồng/m2. Tại vòng đấu giá thứ hai, bước giá là 2 triệu đồng/m2. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá kéo dài từ ngày 9/1 đến hết ngày 21/1. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai.

Trường hợp người tham gia đấu giá đăng ký nhiều thửa đất và thực hiện nộp gộp tiền đặt trước cho các thửa đất này, phải đảm bảo nộp đúng và đủ số tiền đặt trước đối với toàn bộ các thửa đất đã ghi trong phiếu đăng ký. Trường hợp nộp gộp nhưng số tiền thấp hơn tổng mức đặt trước, toàn bộ thửa đất đã đăng ký sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Trường hợp người tham gia đấu giá đăng ký nhiều thửa đất trên phiếu nhưng chỉ nộp tiền đặt trước cho một số thửa đất nhất định, người tham gia phải ghi rõ ký hiệu các thửa đất tương ứng trong nội dung chuyển tiền. Mọi khoản tiền đặt trước nộp không đủ theo quy định đều được xác định là không hợp lệ và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Đối với người trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để xác định trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính. Tiền đặt cọc được khấu trừ vào tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá phải nộp.