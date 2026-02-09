Chen chúc đấu giá đất vùng ven Hà Nội, giá trúng gấp 9 lần khởi điểm

UBND xã Tây Phương mới đây phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 44 thửa đất thuộc thôn Bình Xá (ký hiệu BP01), khu Đồng Ngà (GD3) và khu Mả Cố (khu X2).

Đây là phiên đấu giá đầu tiên của xã Tây Phương kể từ khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp.

Khách tham gia bỏ phiếu đấu giá đất (Ảnh: UBND xã Tây Phương).

Theo ban tổ chức, 22 thửa đất tại thôn Bình Xá (ký hiệu BP01) đã được đấu giá thành công trong sáng 8/2. Diện tích mỗi thửa từ 69,2m2 đến 117,1m2, giá khởi điểm các lô dao động từ 11.822.000 đồng/m2 đến 18.455.200 đồng/m2.

Hình thức đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, tối đa 2 vòng, theo phương thức trả giá lên. Theo đó, giá trúng cao nhất đạt 164.455.200 đồng/m2, gấp gần 9 lần giá khởi điểm và giá trúng thấp nhất là 63.822.000 đồng/m2, gấp 5,4 lần giá khởi điểm.

Buổi chiều 8/2, Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 20 thửa đất tại khu Mả Cố (khu X2) và 2 thửa đất tại khu Đồng Ngà (giai đoạn 3).

Các thửa đất có diện tích từ 68,55m2 đến 150m2, giá khởi điểm từ 10,8 triệu đồng/m2 đến 50,8 triệu đồng/m2. Hình thức và phương thức đấu giá được thực hiện tương tự phiên buổi sáng.

Toàn bộ thửa đất đều được đấu giá thành công, với giá trúng cao nhất đạt 96.839.000 đồng/m2 và giá trúng thấp nhất là 62.839.000 đồng/m2.

Theo UBND xã Tây Phương, các khu đất đưa ra đấu giá đều có vị trí phù hợp với quy hoạch, có tiềm năng phát triển và hạ tầng đang từng bước được đầu tư, đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân.

Thông qua phiên đấu giá, xã Tây Phương đã khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, tạo điều kiện đầu tư xây dựng hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.