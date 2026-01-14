Sắp đấu giá đất ở ngoại thành Hà Nội, giá khởi điểm chưa đến 11 triệu/m2

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất xã Quang Minh, Hà Nội. Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất ở đối với 7 lô đất tại xã Quang Minh.

Các lô đất ở đấu giá có diện tích 75-211m2 với giá khởi điểm 10,9 triệu đồng/m2. Như vậy, giá trị ban đầu của các lô đất này dao động từ 820 triệu đồng đến 2,3 tỷ đồng.

Sắp có nhiều phiên đấu giá đất vùng ven (Ảnh: Dương Tâm).

Đất đấu giá là đất ở, với thời hạn sử dụng lâu dài. Hình thức sử dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên. Về bước giá, tại vòng đấu bắt buộc, bước giá là 40 triệu đồng/m2. Tại vòng đấu giá thứ hai, bước giá là 1 triệu đồng/m2.

Thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá từ ngày 14/1 đến hết ngày 27/1. Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 30/1.

Trước đó, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Thanh Oai, Hà Nội.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất của 29 thửa đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Thanh Oai. Đáng chú ý, vị trí các lô đất nằm ngay sát dự án Khu đô thị thể thao Olympic của Vingroup.

Các thửa đất có diện tích từ 83,87m2 đến 180,46m2. Giá khởi điểm là 14 triệu đồng/m2. Tầng cao xây dựng tối đa 5 tầng.