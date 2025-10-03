Vẽ dự án ảo trong cơn "sốt đất", một doanh nghiệp bị phạt nửa tỷ đồng

Ngày 3/10, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Đông Quân Land (trụ sở tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) số tiền 505 triệu đồng vì vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Trước đó, ngày 20/9, công ty này tổ chức mở bán lô đất nền tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu, gắn tên “dự án đất nền ven sông”. Sự kiện quảng bá rầm rộ, có xe đưa đón khách, bàn ghế phục vụ tham quan, giao dịch, diễn ra đúng thời điểm “sốt đất” bùng phát ở khu vực sau khi công bố quy hoạch phân khu Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ.

"Dự án đất nền ven sông" mở bán rầm rộ trong cơn "sốt đất" tại xã Toàn Lưu (Ảnh: Hoài Anh).

Theo cơ quan chức năng, Đông Quân Land có nhiều hành vi vi phạm: cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản; phát hành thư mời, vẽ sơ đồ phân lô; đặt tên “dự án đất nền ven sông” không đúng thực tế; đồng thời không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định. Hồ sơ vụ việc được Công an xã Toàn Lưu chuyển cho Sở Xây dựng xử lý.

Như Dân trí đưa tin, hồi tháng 9, sau khi quy hoạch phân khu Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Toàn Lưu) được công bố, cơn "sốt đất" nhanh chóng bùng phát. Dọc tuyến tỉnh lộ 550 và nhiều ngõ nhỏ, ô tô đỗ kín, người dân và nhà đầu tư nườm nượp kéo về.

Cơ quan chức năng xác định việc doanh nghiệp phát hành thư mời, đặt tên thông tin "Dự án đất nền ven sông" là không đúng thực tế (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước tình trạng này, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã gửi văn bản đến các sở, ngành liên quan, đề nghị tăng cường quản lý thị trường bất động sản.

Theo cơ quan này, một số hội nhóm và cá nhân lợi dụng tâm lý đầu tư theo đám đông, thiếu hiểu biết của người dân để "tạo giá ảo", "thổi giá", làm nhiễu loạn thông tin thị trường và trục lợi.

Đáng chú ý, dù ngành chức năng vào cuộc, "dự án đất nền ven sông" tại xã Toàn Lưu lại được mở bán rầm rộ, thậm chí công ty còn thuê xe đưa khách tham quan, dựng bàn ghế để tổ chức xem và giao dịch đất.

Do hạ tầng làm sơ sài, phần diện tích bờ kè giáp sông đã bị hư hỏng, đứt gãy kết cấu (Ảnh: Dương Nguyên).

Theo thư mời, dự án mang tên đất nền ven sông được mở bán vào 9h30 ngày 20/9, đơn vị tổ chức là Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND.

Trước đó, thông tin về khu đất nền này cũng được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với những thông tin như "Dự án đất nền ven sông, nằm ở vị trí đắc địa, có thể xây nhà ở, kinh doanh, gần khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh (cũ)".

Cùng với những thư mời, quảng cáo, đơn vị phân đất nền còn đưa ra những bản chi tiết về các khu đất được phân lô, đường trải thảm, hệ thống cây xanh ven sông.

Tuy nhiên, qua ghi nhận của phóng viên, khu đất này nằm ở cuối thôn Trung Tâm, cạnh nhà máy gạch, giáp sông Khe Giao, xung quanh cây cối rậm rạp, dân cư thưa thớt.

Đặc biệt, dự án có hạ tầng sơ sài, hệ thống điện bằng năng lượng mặt trời, chưa có hệ thống nước. Do hạ tầng làm sơ sài, phần diện tích bờ kè giáp sông đã bị hư hỏng, đứt gãy kết cấu dù mới hoàn thiện.

Cơ quan công an đã vào cuộc, làm việc với những người liên quan để làm rõ thủ tục pháp lý.