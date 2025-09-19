Ô tô, môi giới nườm nượp đổ về làng quê trong cơn "sốt" đất

Ngày 19/9, tại một con ngõ ở xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, phóng viên Dân trí ghi nhận cảnh ô tô nối đuôi nhau dừng đỗ khi địa phương này bất ngờ trở thành "điểm nóng" của thị trường bất động sản.

Cảnh tượng này diễn ra nhiều ngày nay sau khi quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía tây thành phố Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Toàn Lưu) được công bố.

Nhiều nhóm người tập trung trao đổi, cùng nhau xem bảng chi tiết phân lô đất, chụp ảnh, hỏi mua đất.

Vào ngày 18/9, khu vực xã Toàn Lưu có mưa. Những người hoạt động môi giới bất động sản còn dựng cả rạp để phục vụ cho việc giao dịch đất đai (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo ghi nhận, nhiều khu đất trồng cây lâu năm tại xã Toàn Lưu vốn bỏ hoang, nay đang được san lấp mặt bằng, làm đường.

Một số khu vực xa xôi, dân cư thưa thớt, đường nhỏ hẹp, thậm chí ngõ cụt vẫn được rao bán.

Tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu, ông N.V.C. (70 tuổi) cho biết, lô đất của gia đình ông (trong hình) trước đây rộng 5.500m2, trong đó đất thổ cư 400m2, còn lại là đất trồng cây lâu năm.

Sau khi ông bán cho người khác, khu đất này đã được nhà đầu tư làm đường rộng 7m, phân thành hàng chục lô, nay được rao bán với giá khoảng 500 triệu đồng/lô.

Một số khu đất khác sau khi phân lô đã được trải nhựa, kẻ vạch vàng hai làn như một khu dân cư đang hình thành.

Theo các nhóm môi giới, giá đất hiện ở mức 500-700 triệu đồng/lô với diện tích mỗi nền 120-140m2. Các khu vực này dân cư thưa thớt, hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, cách xa trung tâm xã Toàn Lưu mới.

Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, tại một số thời điểm, khu vực, địa phương, giá bất động sản, nhà ở có hiện tượng tăng cao bất thường, không phù hợp với giá trị thực.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh chỉ rõ nguyên nhân do một số hội, nhóm đầu cơ, nhà đầu tư, cá nhân hoạt động môi giới bất động sản lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý đầu tư theo đám đông của người dân để thao túng tâm lý.

Nhóm người này đã "đẩy giá tăng cao", "tạo giá ảo", gây nhiễu loạn thông tin thị trường nhằm trục lợi.

Trước thực trạng nêu trên, Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết đã ban hành văn bản gửi đến các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc tăng cường quản lý nhà nước thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh này.

Trước đó, vào ngày 28/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía tây thành phố Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Toàn Lưu) với quy mô gần 200ha, tỷ lệ 1/2.000.

Đến ngày 12/9, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, sau đó thị trường bất động sản tại xã Toàn Lưu bất ngờ "nóng" lên. (Ảnh: Văn Nguyễn).