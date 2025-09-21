Công an vào cuộc vụ "sốt đất" ở Hà Tĩnh

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 20/9, các hoạt động liên quan đến bất động sản vẫn diễn ra nhộn nhịp tại xã Toàn Lưu, dù một ngày trước Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản chấn chỉnh tình trạng "thổi giá đất".

Tại địa phương này, từng nhóm người đi cả ô tô con và xe khách đổ về. Một số người còn chở theo cả bàn, ghế để phục vụ cho việc giao dịch.

Ô tô vẫn nối đuôi nhau đổ về xã Toàn Lưu (Ảnh: Hoài Anh).

Lực lượng Công an xã Toàn Lưu đã có mặt để kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự và giám sát tính hợp pháp của các hoạt động mua bán.

Chiều cùng ngày, Công an xã Toàn Lưu phát đi thông báo trên Fanpage, cảnh báo người dân đề phòng chiêu trò của "cò đất".

Theo cơ quan công an, thời gian qua, địa phương này xuất hiện tình trạng "cò" mua đất của người dân rồi chia lô. Nhóm này tiếp tục lôi kéo người khác tham gia mua bán nhằm đẩy giá lên cao.

"Hậu quả là giá đất bị đẩy vượt xa giá trị thực, người mua chịu nhiều rủi ro, trong khi ngân sách và quy hoạch địa phương bị ảnh hưởng", thông báo nêu rõ.

Lực lượng Công an xã Toàn Lưu có mặt kiểm tra, giám sát tính hợp pháp của các hoạt động mua bán bất động sản (Ảnh: Hoài Anh).

Để tránh rơi vào bẫy đầu cơ, Công an xã khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin quy hoạch, pháp lý đất đai tại cơ quan chức năng trước khi giao dịch; không chạy theo tin đồn hay "cơn sốt ảo"; đồng thời phải ký hợp đồng mua bán rõ ràng, công chứng hợp pháp.

Người dân cần báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện hành vi lợi dụng danh nghĩa môi giới để lừa đảo, đẩy giá.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Tĩnh gửi văn bản đến các sở, ngành liên quan, đề nghị tăng cường quản lý thị trường bất động sản.

Theo cơ quan này, một số hội nhóm và cá nhân lợi dụng tâm lý đầu tư theo đám đông, thiếu hiểu biết của người dân để "tạo giá ảo", "thổi giá", làm nhiễu loạn thông tin thị trường và trục lợi.

Các hoạt động liên quan bất động sản vẫn diễn ra nhộn nhịp dù cơ quan chức năng cảnh báo (Ảnh: Hoài Anh).

Như Dân trí đưa tin, thực tế tại Toàn Lưu cho thấy, sau khi quy hoạch phân khu Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ (nay thuộc xã Toàn Lưu) được công bố, cơn "sốt đất" nhanh chóng bùng phát. Dọc tuyến tỉnh lộ 550 và nhiều ngõ nhỏ, ô tô đỗ kín, người dân và nhà đầu tư nườm nượp kéo về.

Một người dân thôn Nam Sơn cho biết, lô đất 160m2 cạnh nhà được bán đầu năm với giá 700 triệu đồng, chỉ sau vài lần sang nhượng, lô đất này đã vọt lên giá 1 tỷ đồng, rồi 1,2 tỷ đồng và hiện tiếp tục được rao bán hơn 1,6 tỷ đồng.

Gần đó, một lô đất 200m2 nằm sâu trong ngõ nhỏ, xung quanh chỉ có rừng cây và đồng hoang, cũng được chào bán tới 2,2 tỷ đồng.

Không chỉ đất ở, nhiều diện tích đất trồng cây lâu năm, vốn bỏ hoang, nay được san lấp, làm đường để phân lô bán nền. Thậm chí, những khu vực xa xôi, dân cư thưa thớt, đường nhỏ hẹp, ngõ cụt… cũng được rao bán rầm rộ.