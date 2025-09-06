UBND xã không xác nhận thu nhập để mua nhà ở xã hội, người dân cần làm gì?

Một công dân phản ánh, Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 100 của Chính phủ quy định, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, UBND cấp xã thực hiện việc xác nhận điều kiện về thu nhập trong 1 năm liền kề tính từ thời điểm nộp hồ sơ để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Nghị định cũng đã cung cấp biểu mẫu để UBND cấp xã thực hiện xác nhận khi người dân có nhu cầu hoàn thiện hồ sơ để mua nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều UBND cấp xã từ chối xác nhận với lý do không xác minh được thu nhập. Điều này dẫn đến việc chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội của nhà nước không đến được với người dân.

Công dân cho rằng, quy định pháp luật đã nêu rõ, UBND cấp tỉnh cần có văn bản chỉ đạo để cán bộ cấp xã không lấy lý do trốn tránh việc xác nhận điều kiện thu nhập cho người dân. Hoặc cần có thêm hướng dẫn chi tiết để thủ tục xác nhận điều kiện thu nhập của người không có hợp đồng lao động tại UBND cấp xã được thuận lợi, đúng thời hạn.

Một dự án nhà ở tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Trả lời vấn đề trên, Bộ Xây dựng dẫn quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023. Theo đó, các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6, 7 và 8 Điều 76 của Luật này, để được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định của Chính phủ.

Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 100 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội) nêu rõ: Trường hợp đối tượng là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động, nếu là người độc thân thì thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng; nếu đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ hoặc chồng của người đó có tổng thu nhập hằng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận, UBND cấp xã phải thực hiện việc xác nhận điều kiện về thu nhập của đối tượng trong 1 năm liền kề, làm căn cứ để người dân nộp hồ sơ đăng ký mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội.

Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 05/2024 có quy định, mẫu giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thực hiện theo Mẫu số 05 (đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 76 của Luật Nhà ở nhưng không có hợp đồng lao động) tại Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư này.

Căn cứ các quy định trên, theo Bộ Xây dựng, UBND cấp xã xác nhận điều kiện về thu nhập cho đối tượng là người thu nhập thấp không có hợp đồng lao động. Cá nhân này phải cam đoan những lời mình kê khai là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Trường hợp UBND cấp xã từ chối xác nhận, đề nghị công dân phản ánh, kiến nghị đến UBND cấp tỉnh hoặc Sở Xây dựng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.