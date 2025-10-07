Tây Ninh khởi công khu nhà ở xã hội hơn 1.600 căn hộ

Ngày 7/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công khu nhà ở xã hội tại xã Mỹ Hạnh. Đây là một trong ba công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai dự án còn lại gồm công trình nâng cấp, cải tạo tuyến ĐT.830C và khai trương Trung tâm Thương mại AEON Tân An.

Các đại biểu tham gia động thổ tại lễ khởi công (Ảnh: A.H.).

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khu vực Đức Hòa hiện có 13 khu công nghiệp, 20 cụm công nghiệp, với khoảng 150.000 lao động, trong đó có 100.000 người nhập cư. Đến nay, toàn khu vực mới có 1.435 căn hộ nhà ở xã hội, trong khi nhu cầu đến năm 2030 dự kiến khoảng 38.448 căn.

“Việc phát triển nhà ở xã hội thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn do loại hình này chưa thu hút được nhà đầu tư. Mục tiêu của tỉnh là xây dựng các dự án có giá bán hợp lý, phù hợp với người lao động, giúp họ an cư, ổn định cuộc sống. Khi có nơi ở ổn định, công nhân sẽ yên tâm làm việc, con cái được học hành, sinh hoạt trong môi trường tốt hơn”, ông Út nói.

Dự án khu nhà ở xã hội Mỹ Hạnh gồm ba tòa chung cư cao 27 tầng với 1.646 căn hộ, xây dựng trên diện tích hơn 1,8ha. Tổng vốn đầu tư hơn 1.638 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Phương Mai Long An làm chủ đầu tư.

Công trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Việc đồng loạt khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm dịp này được xem là bước khởi đầu quan trọng, tạo khí thế mới trong phát triển hạ tầng, thương mại và đời sống dân sinh trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.