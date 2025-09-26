Hà Nội có thêm 2 dự án cung cấp gần 6.500 căn nhà ở xã hội

UBND TP Hà Nội có quyết định chấp thuận liên danh nhà đầu tư Tổng công ty Viglacera - CTCP, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành và Công ty cổ phần Xây dựng Central thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh.

Dự án này có quy mô gần 45ha, tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng, trong đó gần 617 tỷ dành cho bồi thường tái định cư. Quỹ đất dành cho xây nhà ở xã hội rộng hơn 13ha, còn nhà thương mại hơn 3,3ha.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có hơn 3.100 căn nhà ở xã hội, 427 căn chung cư thương mại và 99 nhà thấp tầng. Một số hạng mục khác tại dự án gồm trường học từ mầm non đến THCS, công trình dịch vụ, thương mại.

Tổng vốn góp của 3 nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Viglacera chiếm phần lớn nhất với 825 tỷ đồng (55%), Hoàng Thành góp 450 tỷ đồng (30%) và Central 225 tỷ đồng (15%). Liên danh này sẽ huy động thêm khoảng 7.800 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Một khu nhà ở xã hội tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Dự án được triển khai đến năm 2030. Thời gian hoạt động là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng.

Gần vị trí dự án Tiên Dương 1, khu nhà ở xã hội Tiên Dương 2 cũng được liên danh hai doanh nghiệp liên quan đến Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) đăng ký thực hiện. Dự án có tổng diện tích gần 40ha. Trong đó, khoảng 12,3ha là đất xây nhà ở xã hội, quy mô dân số hơn 10.500 người, còn nhà thương mại chiếm gần 2,2ha.

Sau khi hoàn thành, dự án cung cấp khoảng 3.344 căn chung cư xã hội và 114 nhà thấp tầng thương mại. Tổng vốn đầu tư cho dự án hơn 6.800 tỷ đồng.

Theo đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội tới 2030, Hà Nội có mục tiêu phát triển nhà ở xã hội cao hàng đầu cả nước với 56.200 căn.