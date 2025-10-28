TPHCM đề xuất cách thu lệ phí cấp sổ hồng tại 3 khu vực

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa trình UBND TP phương án thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, đối với nhà đất trong địa giới hành chính thuộc TPHCM trước sắp xếp, Sở sẽ thu, kê khai và nộp ngân sách toàn bộ số thu lệ phí.

Sở giao Văn phòng Đăng ký đất đai TP là đơn vị trực thuộc thông báo phương pháp luân chuyển chứng từ giữa UBND phường, xã và hệ thống Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, đảm bảo hiệu quả, hợp lý trên cơ sở sử dụng chứng từ điện tử và luân chuyển điện tử.

Đối với nhà đất trong địa giới hành chính thuộc tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sắp xếp, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề xuất UBND phường xã sẽ thu, nộp và quản lý lệ phí.

TPHCM đề xuất phương án thu lệ phí cấp sổ hồng ở 3 khu vực (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu thực tế hiện nay tại TPHCM sau sắp xếp, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) được quy định ở các Nghị quyết khác nhau.

Khu vực TPHCM (trước sắp xếp) do Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) thu lệ phí. Tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) không có điều khoản quy định về đơn vị tổ chức thu mà giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, tại Nghị quyết số 411 của HĐND TPHCM ngày 29/9 quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp) bằng 0 đồng đối với 5 loại lệ phí, trong đó có lệ phí cấp sổ hồng.