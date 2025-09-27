Đề xuất thu 300.000 đồng lệ phí cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Việc này nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về phí, lệ phí và ngân sách Nhà nước.

Bộ Xây dựng cung cấp thông tin chi phí để thực hiện cấp chứng chỉ là 307.991 đồng/hồ sơ đối với cá nhân.

Mức thu lệ phí Bộ này đề xuất (300.000 đồng/chứng chỉ đối với cấp mới và 200.000 đồng/chứng chỉ đối với cấp lại chứng chỉ) tương đương mức lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề của các lĩnh vực khác đã ban hành trong thời gian gần đây. Ví dụ như cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ 300.000 đồng/chứng chỉ; cấp lại 200.000 đồng/chứng chỉ.

Theo quy định tại Điều 9 Luật Phí và lệ phí thì mức thu lệ phí không nhằm bù đắp chi phí.

Vì vậy, trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính dự kiến mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 300.000 đồng/chứng chỉ còn chi phí cấp lại là 200.000 đồng/chứng chỉ.

Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do lỗi của cơ quan nhà nước hoặc do thay đổi địa giới đơn vị hành chính theo quy định của cấp có thẩm quyền thì không phải nộp lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định tại Thông tư này.

Môi giới bất động sản giới thiệu sản phẩm (Ảnh: Hà Phong).

Bộ Tài chính cho biết, Thông tư số 74/2022 đang quy định về hình thức, thời hạn thu, nộp và kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, khi Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, một số nội dung giữa Thông tư này và luật mới sẽ không còn đồng bộ.

Để đảm bảo tính pháp lý và thống nhất áp dụng, Bộ Tài chính dự kiến đưa toàn bộ quy định của Thông tư 74/2022 vào nghị định thay thế Nghị định 120 và Nghị định 82, đồng thời sẽ bãi bỏ Thông tư 74.

Theo dự thảo Thông tư mới, lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ là 300.000 đồng/chứng chỉ. Người nộp lệ phí có thể lựa chọn nhiều hình thức khác nhau, từ chuyển khoản không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu của tổ chức thu lệ phí hoặc tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, đến nộp qua cơ quan, tổ chức khác khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.