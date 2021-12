Toàn cảnh cơ sở hạ tầng khu đô thị Thủ Thiêm sau nhiều năm "lột xác"

Khu đô thị Thủ Thiêm có vị trí thuộc địa bàn các phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông và một phần phường Bình An, Bình Khánh (TP Thủ Đức), nằm tại phía bờ Đông của sông Sài Gòn, có tổng diện tích 657 ha.

Thủ Thiêm được quy hoạch với các chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của thành phố, khu vực và có vị trí quốc tế, là trung tâm văn hóa, giải trí. Theo quy hoạch 1/2.000, Thủ Thiêm được chia làm 5 khu vực chính gồm khu lõi trung tâm, các khu dân cư phía Bắc, dọc đại lộ Mai Chí Thọ, phía Đông và châu thổ phía Nam.

Ngay khi bắt đầu phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm, TPHCM đã đầu tư mạnh vào hạ tầng cho khu vực này. Đại lộ Mai Chí Thọ được xây dựng như trục xuyên tâm của Thủ Thiêm, kết nối với trung tâm Quận 1 bằng hầm sông Sài Gòn.

Hầm Thủ Thiêm tọa lạc tại đại lộ Đông Tây và chính thức được thông xe vào năm 2011. Hầm có tổng chiều dài là 1.490 m, bắt đầu từ cầu Calmette đi xuyên qua sông Sài Gòn về phía khu đô thị Thủ Thiêm.

Số vốn đầu tư hơn 1000 tỷ đồng, hầm Thủ Thiêm có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông khu vực Quận 1 và TP Thủ Đức.

Đại lộ Mai Chí Thọ giúp kết nối nhanh chóng với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, có thể tỏa đi nhiều địa phương khác. Là tuyến đường huyết mạch nối thẳng từ khu vực phía Nam thành phố về phía Đông thành phố.

Khu đô thị Thủ Thiêm có địa hình khá đặc biệt, là một bán đảo, 3 mặt được sông Sài Gòn bao quanh, vì vậy hệ thống giao thông ở đây được chú trọng.

Cầu Thủ Thiêm được hoàn thành vào năm 2007, sau 13 năm khánh thành cây cầu đã trở thành tuyến đường chính nối liền quận Bình Thạnh và khu đô thị Thủ Thiêm.

Cách đó khoảng 500 m là cầu Thủ Thiêm 2 đang xây dựng, tổng kinh phí đầu tư của dự án là 4.260 tỷ đồng, nối liền đại lộ Vòng Cung-R1 (Thuộc khu đô thị Thủ Thiêm) và quận trung tâm.

Cầu Thủ Thiêm 2 dài 1,5 km rộng 6 làn xe được thiết kế dạng dây văng bất đối xứng, dự kiến là biểu tượng cổng chào từ Trung tâm thành phố đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bên trong nội khu bán đảo có 4 tuyến đường chính của khu đô thị Thủ Thiêm. Dự án được khởi công vào năm 2014, chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, hình thức đầu tư là BT (xây dựng - chuyển giao).

4 tuyến đường chính Thủ Thiêm bao gồm: Đại lộ vòng cung (R1), đường ven hồ trung tâm (R2), đường ven sông Sài Gòn (R3), đường vùng châu thổ khu dân cư (R4). Tổng kinh phí dự án lên tới 12.000 tỷ đồng,

Mặc dù được quy hoạch với chức năng là trung tâm tài chính mới, hiện nay toàn khu vực mới chỉ có một tòa nhà cao ốc văn phòng - thương mại - dịch vụ được xây dựng trên diện tích hơn 2 ha trên trục đường Mai Chí Thọ, nằm trong khu đô thị Sala.

Nằm cách hầm sông Sài Gòn khoảng 1 km, sát bên đại lộ Mai Chí Thọ là khu đô thị Sala, có tổng diện tích hơn 113 ha. Khu đô thị mới này hiện đã và đang đầu tư một loạt công trình nhà ở gồm biệt thự, nhà phố thương mại và căn hộ cao cấp.

Nổi bật giữa Sala là khu biệt thự Saroma Villa có diện tích 15,45 ha, với 177 biệt thự diện tích đất từ 322 m2 đến hơn 1.000 m2. Giá bán thấp nhất 60 tỷ đồng/căn.

Khu đô thị Sala chính là dự án bất động sản thương mại đầu tiên của khu đô thị Thủ Thiêm được ra mắt năm 2015, khu dân cư này nằm phía Nam đường Mai Chí Thọ do Công ty CP Đại Quang Minh làm chủ đầu tư.

Khu đô thị mới nằm ngay giao lộ Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch, hiện tại là một trong những tuyến đường chính có lượng phương tiện lưu thông nhộn nhịp nhất khu vực Thủ Thiêm.

Nằm sát bên cầu Thủ Thiêm 2 là Trung tâm Triển lãm quy hoạch TPHCM với tổng mức đầu tư xây dựng 800 tỷ đồng, hiện vẫn là một khối bê tông, nằm trơ trọi giữa những lô đất trống và ngừng thi công sau hơn 5 năm xây dựng.

Bên cạnh các dự án đầu tư theo hình thức BT cũng có những nhà đầu tư phát triển độc lập như Empire City LLC (một liên doanh của Tiến Phước và Keppel Land).

Được triển khai cách đây 5 năm, dự án Empire City nằm dọc theo trục đường Mai Chí Thọ, kề bên hầm Thủ Thiêm và ven sông Sài Gòn với vị trí được đánh giá là lõi trung tâm Thủ Thiêm. Dự án có quy mô 15 ha với tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ USD.

Nằm ở gần chân cầu Thủ Thiêm 2, sát đại lộ vòng cung là dự án Metropole Thủ Thiêm có quy mô gần 7,6 ha do Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư và nhà phát triển là SonKim Land với mức đầu tư dự kiến gần 7.500 tỷ đồng.

Cách đó khoảng 800 m về hướng chân cầu Thủ Thiêm 1 là dự án căn hộ The River Thủ Thiêm, tọa lạc tại hai lô đất 3-15 và 3-16, nằm ngay đầu Đại Lộ Vòng Cung.

Dự án do City Garden (một thành viên của Refico) hợp tác cùng Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TPHCM (CII) phát triển.

Với tổng vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng. Dự án có quy mô khoảng 3,5 ha, có vị trí "vàng" khi nằm ngay góc đường Nguyễn Cơ Thạch và chân cầu Thủ Thiêm 1.

Một trong những dự án đã đi vào hoạt động khá lâu trong khu đô thị Thủ Thiêm là khu căn hộ Sadora do chủ đầu tư Đại Quang Minh phát triển. Dự án được bàn giao từ năm 2017. Hiện các căn hộ tại đây được giao dịch trên thị trường thứ cấp khoảng 70-85 triệu đồng/m2.

Đối lập với những dự án nhà ở hạng sang đang trong quá trình xây dựng, phát triển thì khu tái định cư Bình Khánh (nằm phía Bắc khu đô thị Thủ Thiêm) được hoàn thành từ năm 2015, nhưng vẫn trong tình trạng đìu hiu, không người ở.

Dự án có quy mô 38,4 ha, tương đương khoảng 5.000 căn hộ là một phần trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư của khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu đô thị Thủ Thiêm vẫn còn hơn nửa diện tích là đầm lầy, kênh rạch và rừng rậm. Vẫn chưa được khai phá hay xây dựng.

Hiện tại, khu đô thị mới này còn thiếu các công trình về y tế, trường học có quy mô, rất ít trụ sở các đơn vị hành chính...

Các dịch vụ thương mại, giải trí, tài chính của khu vực Thủ Thiêm chủ yếu tập trung ở các tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ, với một số cửa hàng bán đồ cao cấp, phòng giao dịch bất động sản, phòng giao dịch ngân hàng... nhưng vẫn còn vắng vẻ so với khu trung tâm của TPHCM.