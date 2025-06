Bất động sản quanh TPHCM nhộn nhịp trước "giờ G", nhà đầu tư đổi vị?

Động thái mạnh mẽ của các "ông lớn"

Gần đây, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Công ty C - Holdings, đã lên sóng livestream (bán hàng trực tuyến) để giới thiệu về một dự án cho người trẻ tại Bình Dương do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư. Thông tin đăng tải cho thấy phiên livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, sau đó còn được hơn 500 khách hàng booking (đặt cọc giữ chỗ) mua sản phẩm dự án.

Không riêng ông Cường, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp gần đây cũng có các động thái "đánh dấu chủ quyền" và đặt kỳ vọng lớn vào thị trường bất động sản Bình Dương, trước thời điểm lịch sử sáp nhập với TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Phát Đạt - vừa tiết lộ có vài trăm hecta ở Bình Dương và đang tiếp tục kinh doanh. Ở Bà Rịa - Vũng Tàu, doanh nghiệp có quỹ đất khoảng 52ha. Sau khi sáp nhập 2 địa phương này vào TPHCM, tổng quỹ đất của công ty khoảng 1.000ha, có nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ. Chính doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị giới thiệu giai đoạn tiếp theo của dự án mặt tiền Quốc lộ 13, Thuận An.

Một số doanh nghiệp khác ồ ạt ra quân đón đầu giai đoạn lịch sử tái cấu trúc không gian đô thị.

Tập đoàn Bcons vừa khởi công một dự án hơn 3ha tại phường Bình An, TP Dĩ An. Tập đoàn Pi Group chuẩn bị ra mắt phân khu mới thuộc dự án tại mặt tiền Quốc lộ 1A, TP Dĩ An. Hay Liên doanh Nhật Bản Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group cũng chuẩn bị mở bán tòa tháp mới của dự án mặt tiền đường DT 743.C, Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An.

Thị trường bất động sản Bình Dương nổi lên và được chú ý trong một vài năm trở lại đây, khi nguồn cung đa dạng và tỷ lệ hấp thụ tốt, mặt bằng giá hợp lý. Trong lúc thị trường TPHCM lập mặt bằng giá mới, tập trung ở nhóm khách hàng cao cấp thì Bình Dương dường như đã lấp khoảng trống bằng nhiều dự án với phân khúc đa dạng.

Sau một thời gian "rượt đuổi", giá căn hộ tại Bình Dương đã tăng mạnh, lập mặt bằng giá mới, ghi nhận mức giá trên 60 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, mức này vẫn còn thấp hơn nhiều so với TPHCM, khi con số trung bình gần đây khoảng 120 triệu đồng/m2, theo số liệu từ nhiều báo cáo nghiên cứu thị trường đưa ra.

Song, điều đó không làm thị trường tại đây kém hấp dẫn, nhất là khi có thông tin sáp nhập vào TPHCM.

Số liệu của Batdongsan.com.vn nêu mức độ quan tâm của người mua với bất động sản Bình Dương trong tháng 5 vẫn dẫn đầu các địa phương ở miền Nam, nhất là các khu vực Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một. Giá bán và giá cho thuê chung cư tại Bình Dương cũng tăng mạnh trong 3 năm qua, lần lượt đạt 12% và 25%.

Bất động sản vệ tinh TPHCM sôi động thời gian gần đây (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Ngoài Bình Dương, Long An cũng nổi lên như một thị trường tiềm năng khi gần đây liên tục có sự tham gia của các chủ đầu tư lớn với nhiều dự án được giới thiệu như Vingroup, Ecopark, Nam Long, Thắng Lợi Group...

Long An - với vị trí giáp ranh TPHCM và là điểm kết nối quan trọng giữa Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long - đã thu hút mạnh mẽ dòng vốn, sự gia nhập từ nhiều chủ đầu tư lớn.

Ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng giám đốc DKRA Group - nói thị trường Long An được quan tâm mạnh mẽ trong thời gian gần đây, giá bất động sản cũng tạo lập mặt bằng mới. Thanh khoản trên thị trường bất động sản Long An đã tăng lên, nhưng vẫn ở mức trung bình. Gần đây, hạ tầng kết nối với Long An cũng đang được đẩy mạnh với loạt dự án lớn như Vành đai 3, Vành đai 4, Quốc lộ 50, Võ Văn Kiệt nối dài...

Nhà đầu tư đổi vị?

Mới đây, TPHCM vừa công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030. Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực phía Nam của Batdongsan.com.vn - nói đây là lần thứ 4 kể từ năm 1993, thành phố có thay đổi về quy hoạch và những lần thay đổi này đều định hình đô thị hiện đại, đồng thời thay đổi xu hướng đầu tư bất động sản của giới nhà giàu.

Nêu cụ thể hơn, ông Tuấn nói quy hoạch năm 1993 (giai đoạn 1993-2000), không gian đô thị của TPHCM lần đầu mở rộng về khu Nam và xuất hiện khu đô thị đồng bộ chuẩn quốc tế đầu tiên như Phú Mỹ Hưng, thông qua việc đổi đất lấy hạ tầng. Đại lộ Nguyễn Văn Linh ra đời giúp dịch chuyển dân cư dần về khu Nam. Nhà đầu tư lúc này đẩy mạnh nắm giữ bất động sản cao cấp tại trung tâm và khu Nam.

Lần thứ 2, quy hoạch năm 2003 (giai đoạn 2003-2010) xác lập hạ tầng chiến lược, mở rộng kết nối Đồng Nai, Bình Dương, Long An, đẩy mạnh phát triển Khu đô thị Thủ Thiêm và khu Đông.

Nhiều dự án hạ tầng lớn được xây dựng như cầu Thủ Thiêm, Đại lộ Đông Tây, đường Mai Chí Thọ, đường Vành đai 2. Quy hoạch này đã xác lập xu hướng đầu tư đất nền khu Đông và thị trường Bình Dương hoạt động sôi nổi sau khi Việt Nam gia nhập WTO.

Lần thứ 3, quy hoạch năm 2010 (giai đoạn 2010-2020) hoàn thiện mô hình đô thị vệ tinh (Đông, Nam, Tây, Bắc) và trung tâm mở rộng (quận 1, quận 3, Thủ Thiêm). Từ đó, hạ tầng kết nối vùng tăng tốc với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, metro số 1 được đầu tư, hoàn thiện. Nhà đầu tư lúc này đổ dòng vốn vào căn hộ, thị trường bất động sản chuyển dịch mạnh.

Lần này, Đồ án quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 định hướng phát triển TPHCM thành đô thị đa trung tâm với 6 phân vùng chiến lược: Trung tâm, Đông, Tây, Bắc, Nam, Đông Nam. Quy hoạch hướng tới đa cực đa trung tâm, mục tiêu đưa TPHCM trở thành siêu đô thị. Nhiều dự án hạ tầng vành đai và cao tốc được đốc thúc triển khai như Vành đai 3, 4, các tuyến metro...

Nhìn từ các xu hướng trong quá khứ, ông Tuấn cho rằng quy hoạch TPHCM mở rộng đến đâu, nhà đầu tư nhanh chóng rót tiền đến đó, ở nhiều phân khúc khác nhau như nhà phố, đất nền, căn hộ đến bất động sản vệ tinh.

Do đó, thị trường bất động sản TPHCM đang có xu hướng xoay trục từ phía Đông TPHCM (Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) sang khu vực Long An, đặc biệt là Tây Bắc TPHCM. Các chủ đầu tư lớn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mới và xuất hiện nhiều đô thị vệ tinh.