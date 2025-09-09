6 thói quen dọn dẹp mỗi ngày giúp ngôi nhà luôn sạch sẽ

Những mệt mỏi sau giờ làm, những núi công việc không tên khiến chúng ta dễ dàng bỏ qua việc dọn dẹp nhà cửa, để rồi tình trạng bừa bộn ngày càng trở nên trầm trọng. Các chuyên gia cho rằng sự khác biệt giữa một ngôi nhà luôn sạch sẽ và một bên luôn lộn xộn không nằm ở việc ai chăm chỉ hơn, mà ở việc ai có hệ thống và thói quen dọn dẹp hiệu quả hơn.

Becky Rapinchuk, người sáng lập Clean Mama, chia sẻ, những người luôn giữ nhà cửa sạch sẽ thường có một thói quen và hệ thống rõ ràng về việc dọn dẹp khi nào và như thế nào. Những công việc thường nhật và định kỳ theo tuần là cách hiệu quả nhất để kiểm soát tình trạng bừa bộn và bụi bẩn hằng ngày.

Chuyên gia Jamie Hord, người sáng lập công ty sắp xếp chuyên nghiệp Horderly, cũng đồng quan điểm. Theo đó, chỉ cần một vài hành động nhỏ, nhanh gọn mỗi ngày, bạn có thể ngăn ngừa tình trạng lộn xộn, giảm đáng kể gánh nặng dọn dẹp cuối tuần.

Theo các chuyên gia về sắp xếp và dọn dẹp, chìa khóa của một không gian sống luôn tinh tươm không nằm ở nỗ lực phi thường, mà ở kỷ luật thầm lặng (Ảnh: Getty).

Dưới đây là 6 thói quen dọn dẹp đơn giản mà hiệu quả, được các chuyên gia hàng đầu khuyên bạn nên thực hiện mỗi ngày.

Cất đồ vào chỗ cũ ngay sau khi sử dụng xong

Nguyên tắc số 1 mà cả hai chuyên gia nói trên đều nhấn mạnh là thay vì để đồ đạc bừa bãi khắp nơi và phải dọn dẹp một lần thật lâu sau đó, bạn hãy tập thói quen cất chúng về đúng chỗ ngay lập tức. Cốc đựng cà phê sau khi pha, chìa khóa hay những món đồ chơi của con... nên được cho về đúng vị trí ban đầu.

Bạn hãy áp dụng quy tắc này một cách triệt để trong nhà bếp. Trong lúc nấu ăn, bạn có thể thực hiện "chiến lược dọn dẹp cuốn chiếu", đó là hãy rửa ngay bát đĩa bẩn, cất nguyên liệu đã dùng xong trong lúc chế biến. Nhờ vậy, sau khi nấu xong, bạn sẽ không còn phải đối mặt với một đống bát đĩa cao ngất ngưởng, mà chỉ còn vài món lặt vặt cần xử lý.

Dọn giường ngay khi thức dậy

Một chiếc giường phẳng phiu, gọn gàng không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi bạn trở về nhà sau một ngày dài mà còn tạo ra một "điểm neo" cho sự gọn gàng của cả căn phòng. Thói quen này tuy nhỏ nhưng có tác động tâm lý rất lớn. Nó giúp bạn bắt đầu ngày mới với cảm giác hoàn thành một việc gì đó, từ đó tạo động lực để duy trì sự ngăn nắp cho cả không gian.

Lau mặt bàn sau mỗi bữa ăn

Vết bẩn trên mặt bàn, quầy bếp nếu càng để lâu sẽ càng khó để lau chùi. Chuyên gia Jamie Hord khuyên bạn chỉ nên dành vài phút để lau sạch mặt bàn ngay sau mỗi bữa ăn. Hành động đơn giản này không chỉ giúp bề mặt luôn sáng bóng mà còn tiết kiệm công sức đáng kể cho việc cọ rửa sau này.

Để việc này trở nên dễ dàng hơn, hãy cố gắng giữ cho các bề mặt này càng ít đồ đạc càng tốt. Hord gợi ý: "Tập trung vào việc cất gọn mọi thứ và tìm chỗ cố định cho chúng. Bề mặt trống sẽ khiến bạn dễ dàng lau dọn hơn".

Xử lý "đồ mới" ngay lập tức

Bạn có cảm giác đống thư từ, báo chí, hóa đơn cứ "nhân đôi" sau mỗi đêm? Đó là do bạn chưa xử lý chúng ngay khi chúng vừa vào nhà. Thư rác thì cần được vứt ngay. Còn với những giấy tờ cần thiết hãy phân loại và xếp vào hồ sơ hoặc danh sách việc cần làm. Tương tự, đồ đi chợ, bưu phẩm hay bất cứ thứ gì mới mang về đều nên cất đúng chỗ ngay thay vì để ngổn ngang ở cửa.

Mọi thứ cần có một chỗ cố định, dễ thấy và tiện sử dụng. Việc này sẽ ngăn chặn sự lộn xộn ngay từ đầu nguồn. "Mọi thứ cần để đúng nơi, dễ thấy và dễ lấy", Hord nhấn mạnh.

Giặt một ít quần áo mỗi ngày

Nếu bạn phải lo cho cả gia đình, lượng quần áo bẩn có thể chất thành một "ngọn núi" vào cuối tuần. Thay vì để dồn lại như vậy, chuyên gia Rapinchuk khuyên bạn nên xử lý từng mẻ giặt nhỏ mỗi ngày. Việc này giúp bạn không bị "ngợp" trước khối lượng công việc, đồng thời đảm bảo quần áo luôn sạch sẽ và sẵn sàng để sử dụng.

Đây là một mẹo nhỏ nhưng vô cùng hiệu quả để giảm căng thẳng và gánh nặng cuối tuần.

Rửa sạch bồn rửa chén trước khi đi ngủ

Sẽ chẳng có gì nản hơn việc thức dậy vào buổi sáng và nhìn thấy một bồn rửa đầy bát đĩa bẩn. Hãy đảm bảo rằng bạn đã rửa sạch toàn bộ bát đĩa và lau khô bồn trước khi đi ngủ. Jamie Hord còn gợi ý một mẹo thông minh hơn là hãy dọn trống máy rửa chén trước khi bắt đầu nấu ăn buổi tối để bạn có thể cho bát đĩa bẩn vào ngay trong quá trình nấu nướng.

Bí quyết của những người luôn có một ngôi nhà sạch sẽ không phải là dành hàng giờ để dọn dẹp cật lực mà là biến việc dọn dẹp thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày.

6 thói quen nhỏ này, khi được thực hiện đều đặn, sẽ tích lũy thành những thay đổi lớn, giúp ngôi nhà của bạn luôn gọn gàng, sạch sẽ, mang lại cảm giác thư thái và thoải mái.