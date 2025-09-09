Giá rao bán nhà phố ở Hà Nội vượt 1 tỷ đồng/m2

Thêm nhiều tuyến phố ở Hà Nội có giá nhà trên 1 tỷ đồng/m2

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, có thêm nhiều tuyến phố tại Hà Nội hiện đã tăng giá bán nhà phố lên trên 1 tỷ đồng/m2.

Tại phố Xã Đàn, cách đây hơn một năm, giá nhà phố cao nhất dao động 650-800 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, hiện giá rao bán các căn nhà phố tại đây đều đồng loạt tăng lên trên 1 tỷ đồng/m2. Một căn nhà tại tuyến phố này có diện tích 150m2 đang được rao bán với giá 170 tỷ đồng, tương đương 1,13 tỷ đồng/m2.

Tại mặt phố Láng Hạ cũng xuất hiện một số căn nhà phố được rao bán với giá 1 tỷ đồng/m2. Chẳng hạn, căn nhà ở phố này có diện tích 100m2 được rao bán với giá 105 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng/m2. Theo giới thiệu của người bán, căn nhà này nằm ở vị trí lô góc nên mức giá cao hơn các căn nhà khác.

Tại mặt phố Huỳnh Thúc Kháng, một số căn nhà cũng được rao bán với giá 1-1,3 tỷ đồng/m2. Trong khi đó, cách đây hơn một năm, nhà phố tại tuyến phố này chủ yếu được rao bán với giá khoảng 700-800 triệu đồng/m2. Một căn nhà có diện tích 85m2 được rao bán với giá 115 tỷ đồng, tương đương 1,35 tỷ đồng/m2. Theo người bán, căn nhà nằm trên lô đất 2 mặt tiền, xây dựng 10 tầng.

Nhiều căn nhà phố tại phố Thái Hà được rao bán trên 1 tỷ đồng/m2 (Ảnh chụp màn hình).

Tại phố Thái Hà, không ít căn nhà phố có giá từ 900 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/m2 đang được rao bán. Trong khi đó, cách đây hơn một năm, các căn nhà phố tại đây chủ yếu được rao bán với giá khoảng 700-800 triệu đồng/m2. Một căn nhà mặt phố này có diện tích 88m2 đang được rao bán giá 105 tỷ đồng, tương đương 1,19 tỷ đồng/m2.

Ngoài các tuyến phố trên, giá nhà phố tại một số tuyến phố trung tâm Hà Nội như Hàng Bông, Lương Ngọc Quyến, Cầu Gỗ... đã có mức giá rao bán trên 1 tỷ đồng/m2 từ lâu. Thậm chí, ở các tuyến phố này, có những căn nhà được rao bán với giá trên 2 tỷ đồng/m2.

Giá trị cao khiến nhà phố cũng khó giao dịch

Anh Nguyễn Trường Giang - chủ một sàn môi giới bất động sản tại Hà Nội - nói, dù giá nhà phố đã cao nhưng vẫn luôn được nhà đầu tư quan tâm. Nguyên nhân là nguồn cung nhà phố có giới hạn nhất định, nhà đầu tư có thể nắm giữ và cho thuê sinh lời.

Tuy nhiên, anh cũng tiết lộ, việc giao dịch nhà phố không dễ dàng, bởi sản phẩm này có giá trị cao. Những nhà đầu tư mua phân khúc này thường có tài chính vững nhưng cũng cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Một tuyến phố tại Hà Nội (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - nói, nhà phố hay các bất động sản có giá trị thương mại khu vực lõi của Thủ đô dù vô cùng đắt đỏ nhưng luôn được giới đầu tư quan tâm, tìm kiếm. Nhà đầu tư hiểu rằng, theo thời gian, tính khan hiếm sẽ khiến sản phẩm này tăng vượt bậc về giá trị.

Tuy nhiên, nhà phố là phân khúc dành cho những người có dòng tiền mạnh, tầm nhìn dài hạn. Dù tiềm năng tăng giá và thanh khoản tốt nhưng do giá sản phẩm cao nên rủi ro “chôn vốn” là rất hiện hữu. Ông khuyên nhà đầu tư không dùng đòn bẩy tài chính cao để đầu tư.

Một điểm đáng chú ý khác là nhà phố giữ giá rất tốt nhưng ngược lại biên độ tăng giá lại thấp hơn so với các loại hình khác. Cụ thể, khi thị trường sôi động, các phân khúc khác có thể tăng 30-100%/năm thì phân khúc này cũng chỉ tăng 15-20%/năm.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội - nói, các phân khúc như nhà mặt phố, nhà nguyên căn đang là phân khúc có khả năng giữ dòng tiền tốt, an toàn trong bối cảnh thị trường bất động sản dần phục hồi.

Theo ông, nhược điểm của loại hình này là có mức giá bán khá cao, lên đến hàng chục tỷ đồng/căn nên rất kén khách giao dịch, mua bán. Muốn tối ưu lợi nhuận, người mua nhà phố Hà Nội nên tìm hiểu kỹ pháp lý, chất lượng công trình nhà phố, hoặc khi đã sở hữu nhà thì người mua có thể cho thuê, tận dụng kinh doanh, buôn bán.