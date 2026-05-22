Tỉnh cực Nam Tổ quốc hút vốn cho gần 100 dự án trọng điểm

Ngày 21/5, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết tỉnh này vừa có quyết định danh mục 96 dự án thu hút đầu tư năm 2026 ở nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, lĩnh vực nhà ở, khu đô thị có 20 dự án, diện tích hơn 878ha, với vốn đầu tư dự kiến trên 40.607 tỷ đồng. Một số dự án có diện tích lớn như: Khu đô thị mới phường Vĩnh Trạch và phường Hiệp Thành (205ha), khu đô thị dịch vụ - du lịch sinh thái Năm Căn (169ha),…

Lĩnh vực năng lượng có 21 dự án, diện tích hơn 433ha, vốn đầu tư dự kiến trên 54.597 tỷ đồng. Hầu hết các dự án là nhà máy điện gió, điện mặt trời, trạm biến áp.

Một dự án thuộc lĩnh vực năng lượng trên địa bàn tỉnh Cà Mau (Ảnh minh họa: H.H).

Ở lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch có 6 dự án, diện tích hơn 3.417ha, vốn đầu tư dự kiến trên 6.235 tỷ đồng. Một số dự án lớn như: Khu du lịch sinh thái Đầm Thị Tường (1.985ha), du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia U Minh Hạ (1.311ha),…

Trong lĩnh vực môi trường có 5 dự án với diện tích hơn 41ha. Trong đó, có dự án khu xử lý chất thải tập trung (nhà máy điện rác Năm Căn) dự kiến vốn hơn 1.812 tỷ đồng.

Còn các lĩnh vực hạ tầng giao thông có 8 dự án, diện tích 17,2ha; lĩnh vực y tế, giáo dục có 8 dự án, diện tích 36,2ha; lĩnh vực thương mại, dịch vụ có 5 dự án, diện tích 81,2ha; lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản có 8 dự án, diện tích hơn 248ha; lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp, khu kinh tế có 15 dự án, diện tích gần 13.000ha. Hầu hết các dự án này vốn đầu tư do nhà đầu tư đề xuất.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, 96 dự án đều trải dài trên địa bàn các xã, phường, phù hợp với quy hoạch việc sử dụng đất của địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức giới thiệu, quảng bá, xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư quan tâm các dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý theo đúng quy định.