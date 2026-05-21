5 thói quen nhỏ giúp phòng tắm sạch nấm mốc

Bước vào phòng tắm sau một ngày dài là lúc bạn cần thư giãn nhất. Thế nhưng, những vệt đen xấu xí bám trên ron gạch hay mùi ẩm mốc xộc lên mũi lại nhanh chóng phá hỏng cảm giác đó.

Phòng tắm vốn là nơi làm sạch cơ thể, nhưng với đặc thù luôn ẩm ướt và thiếu sáng, đây lại là "thủ phủ" của vi khuẩn. Thay vì mệt mỏi cọ rửa bằng hóa chất độc hại mỗi cuối tuần, các chuyên gia chăm sóc nhà cửa khuyên bạn nên áp dụng ngay 5 thói quen nhỏ dưới đây để kiểm soát độ ẩm hiệu quả.

Lau khô bề mặt ngay sau khi tắm

Hơi nước, cặn xà phòng và dầu gội đọng lại chính là thức ăn yêu thích của nấm mốc. Bạn đừng vội bước ra ngoài ngay sau khi tắm xong. Hãy dành ra vài chục giây dùng cây gạt kính hoặc khăn khô lau nhanh qua vách kính, tường và sàn nhà.

Thói quen nhỏ này giúp loại bỏ phần lớn lượng nước đọng trên bề mặt. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng vội kéo kín rèm hay đóng chặt cửa kính phòng tắm mà hãy hé mở cửa để cho không khí lưu thông, giúp không gian khô tự nhiên và nhanh chóng hơn.

Tận dụng quạt thông gió và ánh sáng tự nhiên

Chiếc gương mờ sau khi tắm chỉ là dấu hiệu dễ thấy nhất. Thực tế, hơi ẩm đã bám khắp trần nhà, tủ kệ và các góc trong phòng tắm mỗi khi bạn dùng nước nóng. Cách đơn giản nhất là bật quạt thông gió ngay từ lúc bắt đầu tắm và để chạy thêm khoảng 30 phút sau khi tắm xong.

Nếu phòng tắm có cửa sổ, bạn hãy mở toang để đón gió và ánh nắng tự nhiên bởi ánh mặt trời chính là "khắc tinh" của mùi hôi ẩm thấp và các bào tử nấm sinh sôi trong bóng tối.

Sắp xếp lại kệ để đồ trong phòng tắm

Nước đọng ở dưới đáy chai sữa tắm hay lọ gội đầu là môi trường cực kỳ lý tưởng để nấm mốc phát triển. Thay vì dùng các loại kệ nhựa hay kính kín đáy, bạn nên ưu tiên giỏ treo dạng lưới hoặc kệ kim loại có khe hở để giúp nước trôi tuột đi ngay lập tức.

Với những phòng tắm diện tích khiêm tốn, bạn hãy cất bớt những món đồ ít dùng ra bên ngoài để không gian thêm phần thoáng đãng.

Giữ cho khăn tắm và đồ vải luôn khô

Khăn tắm, bông tắm hay thảm chùi chân là những vật dụng giữ ẩm lâu nhất trong phòng. Thay vì vắt ngang chiếc khăn ướt sũng trong phòng tắm đóng kín, bạn hãy treo chúng ở nơi thoáng gió để khô hoàn toàn trước lần dùng tiếp theo.

Ngoài ra, bạn nên tạo thói quen giặt khăn mặt thường xuyên và làm sạch thảm chân mỗi tuần. Nếu chiếc rèm che bồn tắm bắt đầu lấm tấm những đốm đen không thể giặt sạch, đã đến lúc bạn cần thay mới ngay lập tức.

Bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ

Dù nhìn bề ngoài có vẻ sạch sẽ, cặn bẩn vẫn âm thầm tích tụ từng ngày. Một lịch dọn dẹp nhẹ nhàng hàng tuần là điều cần thiết. Bạn có thể tự pha dung dịch tẩy rửa an toàn tại nhà với tỷ lệ một phần giấm trắng và hai phần nước. Chỉ cần xịt lên bề mặt và lau sạch, các vết ố sẽ biến mất.

Bạn nên kiểm tra lại các đường ron gạch và lớp keo silicon quanh bồn rửa mỗi năm một lần. Việc trám lại những khe nứt nhỏ hoặc chỗ bong tróc sẽ ngăn chặn triệt để tình trạng nước ngấm vào tường gây ẩm mốc ngầm.