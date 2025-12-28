5 mẹo vàng giấu tivi giúp phòng khách gọn gàng, sang hơn thấy rõ

Trong văn hóa phương Tây hiện đại, nhiều gia đình đang có xu hướng loại bỏ tivi khỏi phòng khách để ưu tiên cho những cuộc trò chuyện sâu sắc. Tuy nhiên, tại Việt Nam, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Phòng khách vẫn là nơi ông bà xem thời sự, bố xem bóng đá và cả nhà quây quần bên mâm cơm hay đĩa mứt ngày Tết. Việc loại bỏ hoàn toàn thiết bị này là điều gần như "bất khả thi" với đại đa số gia đình.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi tắt đi, màn hình tivi chỉ là một khối chữ nhật đen ngòm, lạnh lẽo và dễ dàng phá vỡ sự liền mạch của một không gian nội thất được chăm chút kỹ lưỡng. Thay vì cực đoan loại bỏ, các chuyên gia nội thất khuyên bạn hãy học cách "chung sống hòa bình" và biến nó thành một phần của thiết kế tổng thể.

Bố trí khéo léo giúp chiếc tivi không còn lạc lõng giữa không gian phòng khách sang trọng (Ảnh: ArchDaily).

Tuyệt chiêu "ẩn thân" vào mảng tường tối màu

Một trong những mẹo xử lý thị giác thông minh và ít tốn kém nhất là đặt tivi trên một phông nền tối. Bạn có thể sử dụng giấy dán tường họa tiết đậm, ốp gỗ màu trầm hoặc sơn bức tường phía sau tivi màu đen, xám than hoặc xanh navy.

Khi đó, chiếc tivi sẽ chìm vào phông nền, trở nên ít nổi bật hơn hẳn so với việc treo lơ lửng trên một bức tường trắng toát. Cách làm này không chỉ giấu đi sự thô cứng của thiết bị điện tử mà còn tạo ra chiều sâu cực kỳ cuốn hút cho phòng khách.

Biến màn hình thành một phần của triển lãm tranh tại gia

Nếu bạn yêu nghệ thuật, hãy thử kỹ thuật "Gallery Wall". Thay vì để chiếc tivi đứng lẻ loi, hãy bao quanh nó bằng các khung tranh, ảnh nghệ thuật với kích thước lớn nhỏ khác nhau.

Bí quyết ở đây là sự sắp đặt có chủ đích nhưng trông có vẻ ngẫu hứng. Sự hiện diện của các tác phẩm nghệ thuật sẽ đánh lạc hướng mắt nhìn. Khi đó, chiếc tivi chỉ đơn thuần là một khung tranh hình chữ nhật khác trong bộ sưu tập của bạn. Giải pháp này đặc biệt hiệu quả với những căn hộ chung cư phong cách hiện đại hoặc chiết trung.

Sự sắp đặt ngẫu hứng của tranh ảnh nghệ thuật giúp chiếc tivi bớt đơn điệu và hòa nhập hoàn hảo vào tổng thể bức tường (Ảnh: Livingetc).

Tuân thủ tỷ lệ vàng khi chọn kệ tủ

Một lỗi sai phổ biến của nhiều gia đình Việt là đặt chiếc tivi màn hình quá khổ lên một chiếc kệ bé xíu, tạo cảm giác chông chênh và mất cân đối nghiêm trọng.

Các nhà thiết kế nội thất khuyên rằng, kệ tivi hoặc hệ tủ dưới nên rộng hơn chiều ngang của tivi ít nhất 25-30cm mỗi bên (tổng cộng khoảng 50-60cm). Nếu trần nhà cao, bạn có thể cân nhắc thiết kế thêm đợt trang trí phía trên hoặc đèn gắn tường hai bên để tạo nhịp điệu cân bằng. Một hệ tủ âm tường được may đo riêng cũng là giải pháp tuyệt vời để giấu nhẹm mớ dây điện loằng ngoằng phía sau.

Công nghệ cứu cánh cho người yêu cái đẹp

Nếu ngân sách cho phép, đừng ngại đầu tư vào những thiết bị có thiết kế mang tính thẩm mỹ cao. Các dòng tivi khung tranh hay tivi màn hình gương đang là xu hướng nóng hổi. Khi không sử dụng, chúng hiển thị các tác phẩm hội họa kinh điển thay vì màn hình đen chết chóc.

Với những gia chủ theo đuổi phong cách tối giản, máy chiếu tầm gần kết hợp màn chiếu âm trần là một lựa chọn đáng cân nhắc. Khi cần giải trí, màn chiếu hạ xuống; khi xong việc, cả hệ thống biến mất hoàn toàn, trả lại không gian thoáng đãng tuyệt đối.

Khi không hoạt động, chiếc tivi biến thành một tác phẩm hội họa, xóa tan cảm giác lạnh lẽo của đồ điện tử (Ảnh: THR).

Đừng để công năng chịu thua hình thức

Cuối cùng, dù bạn chọn cách trang trí nào, đừng bao giờ quên mục đích chính của tivi là để xem. Đừng giấu nó kỹ đến mức mỗi lần muốn bật lên lại phải thao tác phức tạp, hay đặt ở vị trí ngược sáng gây chói mắt, mỏi cổ.

Một phòng khách đẹp trước hết phải là một phòng khách tiện dụng và thoải mái cho mọi thành viên. Nếu không thể giấu chiếc tivi đi, hãy cứ để nó hiện diện một cách gọn gàng nhất. Đôi khi, sự tự nhiên và ngăn nắp chính là vẻ đẹp bền vững nhất của một ngôi nhà.