The Sonata hứa hẹn là trung tâm thương mại, giải trí sôi động bên sông Hàn

Điểm dừng chân của giới sành điệu

Phố Nine (De 9 Straatjes) tọa lạc ở trung tâm Amsterdam, Hà Lan nổi tiếng với những dãy cửa hàng boutique độc đáo, studio nghệ thuật, quán cà phê thú vị. Không gian nơi đây mang đến cảm giác thanh bình với các tòa nhà lịch sử và những con kênh lững lờ bên cạnh.

Tương tự, khu Singapore River gồm Clarke Quay, Robertson Quay và Boat Quay, được xem là điểm đến biểu tượng của đảo quốc sư tử. Tinh hoa ẩm thực đa văn hóa, nhịp sống sôi động xuyên ngày đêm là trải nghiệm du khách có thể tìm thấy nơi đây.

Những dãy phố ven sông không chỉ là điểm hút khách du lịch, mà còn được xem là sự lựa chọn để khám phá nét đẹp văn hóa và đời sống sau giờ làm ở các đô thị. Tạo ra "hub" thương mại ven sông với sự hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên, văn hóa, dịch vụ giải trí, mua sắm, cũng là tham vọng của nhà phát triển quần thể Sun Symphony Residence tại Đà Nẵng.

The Sonata kỳ vọng trở thành trung tâm thương mại, giải trí sôi động bên sông Hàn.

Tọa lạc tại vị trí kim cương "soi bóng sông Hàn", một mặt giáp đường Trần Hưng Đạo, The Sonata là những dãy phố thấp tầng đẹp như tranh vẽ, bên cạnh các tòa tháp cao tầng The Symphony. Cảnh quan hoàn mỹ ven sông cùng bến du thuyền kề cạnh và lợi thế "mặt sông - cửa biển - cận phố" giúp The Sonata sở hữu nội lực mạnh mẽ để trở thành tổ hợp du lịch, dịch vụ, mua sắm, giải trí tại "trái tim" Đà thành.

The Sonata được quy hoạch theo chức năng từng tiểu khu, vừa có hoạt động giao thương tấp nập tại những tuyến phố lớn với các townhouse 3-5 tầng, nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư dành riêng cho các villa đơn lập hay song lập. Mặc dù là không gian mở, nhưng The Sonata được vận hành với hệ thống bảo vệ, tuần tra, camera giám sát 24/7, đảm bảo an ninh cho toàn khu. ‏

Sun Symphony Residence - tổ hợp semi compound tiên phong tại Đà Nẵng.

Những lợi thế ưu việt này được hình thành nhờ mô hình đô thị bán khép kín semi-compound mà Sun Property tiên phong mang đến Đà Nẵng, khéo léo kết hợp không gian dịch vụ thương mại và sống, nghỉ dưỡng trong cùng một quần thể. Cộng đồng cư dân tại các tòa tháp căn hộ cao cấp The Symphony cũng đem lại nguồn khách hàng dồi dào cho hoạt động kinh doanh tại khu phố thương mại The Sonata.

"Thương cảng" phồn hoa giữa trung tâm Đà Nẵng

Hội An xưa từng là một thương cảng phát triển rực rỡ tại Đông Nam Á. The Sonata với kiến trúc Hội An đương đại độc đáo kỳ vọng tái hiện nhịp sống giao thương phồn hoa, trên bến dưới thuyền tấp nập nơi phố thị với tiềm năng kinh doanh vượt trội.

Với mái ngói đỏ, ô cửa vòm… nổi bật và tinh tế, các townhouse 3-5 tầng đều có mặt tiền dao động 6-10m, rộng hơn đa số nhà phố thông thường, cùng với cửa kính lớn, mặt sàn rộng để chủ nhân thỏa sức tùy biến thành cửa tiệm thời trang, nhà hàng, chuỗi cà phê, spa…

Townhouse The Sonata cũng có thể là một điểm đến lý tưởng cho các chuỗi khách sạn mini sang trọng, phù hợp với dòng du khách quốc tế ngày càng tăng trưởng tại Đà Nẵng.

Kiến trúc Hội An đương đại và thiết kế linh hoạt giúp tối ưu tiềm năng kinh doanh.

Điều này càng thuận lợi hơn khi The Sonata còn là tâm điểm kết nối các điểm du lịch, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội của thành phố. Từ đây, chỉ chưa đầy 10 phút, cư dân đã có thể di chuyển đến biển Mỹ Khê, Da Nang Downtown, trung tâm hành chính hay sân bay quốc tế Đà Nẵng... ‏

‏The Sonata sở hữu địa thế minh đường tụ thủy, nơi dòng nước sông Hàn bao quanh, giúp giá trị của các căn townhouse và villa tại The Sonata càng được nâng tầm.

Theo quy hoạch chung TP Đà Nẵng, đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của Đông Nam Á… Dự báo đến năm 2030, dân số Đà Nẵng khoảng 1,79 triệu người, đến năm 2045 đạt 2,56 triệu người.

Trung tâm Tài chính quy mô khu vực, Khu thương mại tự do đầu tiên đã và đang được thúc đẩy triển khai. Dự báo Khu thương mại tự do có thể đóng góp 8-9% vào GRDP của Đà Nẵng năm 2030 và lên đến 25% vào năm 2050, đồng thời thu hút khoảng 137.000 lao động năm 2050.

The Sonanta với bến du thuyền "ngay trước thềm nhà".

Với định vị một tổ hợp du lịch, thương mại ven sông nằm tại vị trí trung tâm thành phố, The Sonata là điểm đến không nên bỏ qua của hàng chục triệu du khách mỗi năm và đáp ứng quy mô dân số, chuyên gia nước ngoài, lao động trình độ cao tăng nhanh trong tương lai.

Chính vì vậy, các căn townhouse và villa tại đây được đánh giá cao không chỉ về chất lượng sống mà còn về giá trị thương mại, với tiềm năng sinh lời từ các ngành dịch vụ như F&B, lưu trú hay mua sắm.

Ngay khi sở hữu các townhouse, villa The Sonata, chủ nhân sẽ gia nhập cộng đồng tinh hoa với trải nghiệm thượng lưu khi có bến du thuyền ngay trước thềm nhà, cùng hệ tiện ích cao cấp nội khu. Đây là không gian sống, kinh doanh lý tưởng, secondhome đắt giá, tài sản truyền đời với giá trị gia tăng từ vị trí "kim cương" giữa trung tâm Đà Nẵng.