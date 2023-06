The Minato Residence: Chuẩn bị lễ mở bán với hỗ trợ tiền thuê nhà lên tới 2 năm

Dự án thừa hưởng lợi thế về phong thủy - vị trí đắc địa phía Nam thành phố với hệ tiện ích ngoại khu phong phú, cơ sở hạ tầng được phát triển và quy hoạch đồng bộ. Hiện chủ đầu tư dự án đang áp dụng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trong 2 năm và hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi trong vòng 30 tháng, chỉ áp dụng trong tháng 6.

The Minato Residence cùng chất lượng chuẩn Nhật nổi bật

The Minato Residence do chủ đầu tư là Công ty TNHH Minato Việt Nam (công ty FDI 100% Nhật Bản) xây dựng với tổ hợp gồm 2 tòa chung cư thiết kế chuẩn Nhật hứa hẹn mang tới cho cư dân cuộc sống sang trọng và đẳng cấp cùng không gian sống an lành.

Dự án được thiết kế và thi công bởi Công ty TNHH Fujita Việt Nam - thành viên của tập đoàn Daiwa House Nhật Bản với trên 100 năm kinh nghiệm hoạt động, thi công nhiều công trình lớn tại Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới.

Đơn vị quản lý vận hành của dự án là Công ty TNHH Leben Community Việt Nam trực thuộc Takara Leben Nhật Bản - đơn vị top 5 trong lĩnh vực phân phối, vận hành và quản lý các tòa chung cư cao cấp tại Nhật Bản.

Dự án chuẩn 100% Nhật Bản từ chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị quản lý vận hành.

Cơ hội sở hữu những sản phẩm căn hộ cao cấp tại Hải Phòng với chính sách chiết khấu đặc biệt chỉ áp dụng trong tháng 6

The Minato Residence gồm 2 tòa với tổng số 924 căn hộ. Trong đó tòa Nam (CT2) của dự án đã được hoàn thiện và bàn giao vào tháng 12/2021 với chất lượng xây dựng và chất lượng quản lý vận hành được cộng đồng cư dân đánh giá cao.

Hiện tòa CT2 đang được chuyên gia nước ngoài với nhiều quốc tịch như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Châu Âu... lựa chọn làm tổ ấm an cư trong quá trình sinh sống và làm việc tại Hải Phòng.

Tiếp nối thành công của tòa CT2, hiện chủ đầu tư đang triển khai xây dựng và đã tiến hành cất nóc tòa Bắc (CT1) vào cuối tháng 5.

Với mong muốn mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng, chủ đầu tư cho biết đang áp dụng chính sách chiết khấu đặc biệt, hỗ trợ tiền thuê nhà trong 2 năm và hỗ trợ lãi suất vay ưu đãi trong vòng 30 tháng chỉ áp dụng trong tháng 6 với tòa CT1 (thuộc dự án lô B của dự án phát triển khu đô thị ven sông, tại khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Hệ tiện ích phong phú đa dạng giúp nâng tầm đẳng cấp sống

The Minato Residence được đầu tư hệ thống tiện ích hiện đại, tiêu chuẩn Nhật Bản với hệ thống công viên cây xanh, bể bơi, phòng gym và khu vui chơi cho trẻ em. Dự án hứa hẹn sẽ đem lại một trải nghiệm sống đẳng cấp cho cư dân. Điểm đặc biệt đối với hệ thống tiện ích tại chung cư Minato Hải Phòng đó là một không gian văn hóa Nhật Bản với các lễ hội theo mùa (LABO) sẽ đem đến cho cư dân một cuộc sống theo chuẩn Nhật giữa lòng thành phố Hải Phòng.

Ảnh minh họa hình ảnh các chuỗi tiện ích LABO theo mùa.

Với sức nóng tiếp tục lan tỏa từ dự án cùng chất lượng và uy tín từ nhà đầu tư Nhật Bản, The Minato Residence được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ là chốn an cư lý tưởng và là sản phẩm đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư tại Hải Phòng và các địa phương lân cận.