Tăng giá điên cuồng, hàng loạt biệt thự triệu đô vẫn vắng bóng người ở

(Dân trí) - Giá nhà biệt thự, liền kề tại một số khu đô thị phía tây Hà Nội đã đồng loạt tăng gấp 2-3 lần trong khoảng 3 năm qua nhưng hiện tại, vẫn vắng bóng người ở, cỏ mọc bao trùm.

Hàng loạt biệt thự triệu đô phía tây Hà Nội vắng bóng người ở (Video: Hà Phong).

Những năm gần đây, thị trường bất động sản liên tục xảy ra hiện tượng "sốt giá". Đặc biệt, phân khúc biệt thự, liền kề tại các khu đô thị vùng ven trung tâm có hiện tượng tăng cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 chỉ sau 1-2 năm và tăng gấp 4-5 lần chỉ trong 3-4 năm qua.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, giá biệt thự tại nhiều khu vực thời gian qua đã bị đẩy lên quá cao, thậm chí vượt cả giá trị thực. Điều này dẫn đến việc thị trường đã xuất hiện những tín hiệu bất thường như "bong bóng" cục bộ, giá đất nền tăng "phi mã" ở mức không bình thường, trong khi có nhiều dự án mặc dù được quảng cáo nhiều với giá cao nhưng thanh khoản lại không tăng tương xứng.

Hiện tại, khi thị trường bất động sản tiếp tục rơi vào trầm lắng, giá nhà biệt thự, liền kề tại nhiều khu đô thị như Dương Nội, Geleximco Lê Trọng Tấn, Nam An Khánh, Lideco ở phía tây Hà Nội có xu hướng hạ nhiệt hơn so với thời điểm "sốt giá". Tuy nhiên, việc giảm giá chỉ diễn ra cục bộ và còn cao hơn nhiều lần so với năm 2019.

Khảo sát tại khu đô thị Dương Nội, hàng trăm biệt thự, liền kề trong khu đô thị này đang rơi vào tình trạng hoang vắng, dù đang có giá 110-140 triệu đồng/m2. Tính trung bình mỗi căn biệt thự, liền kề tại đây có giá từ 10 tỷ đồng đến hơn 20 tỷ đồng.

Khuôn viên bên trong nhiều căn biệt thự không người ở cỏ mọc um tùm, mặt sân xuống cấp...

Một căn biệt thự tại khu đô thị Dương Nội đang được tận dụng làm điểm thu mua sắt vụn.

Dù có vị trí đắc địa ở phía tây Hà Nội và được ví như một "thành phố trong lòng thành phố", nhưng khu đô thị này vẫn vắng vẻ sau nhiều năm triển khai.

Cách khu đô thị Dương Nội không xa, khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn cũng đang có hàng loạt dãy nhà biệt thự, liền kề vắng bóng người ở.

Các căn biệt thự, liền kề tại khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn không nằm ngoài cơn "sốt giá" vừa qua với giá rao bán 11-20 tỷ đồng/căn, cao gấp 2-3 lần so với năm 2018.

Dù có giá trị cao, nhiều căn biệt thự tại khu C - khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn đang bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Một số căn thì được khóa cài cẩn thận khi không có người ở.

Tỷ lệ căn biệt thự có người ở tại khu này ở mức thấp.

Cũng sau thời gian "sốt giá", hàng loạt căn biệt thự tại khu đô thị Lideco (Hoài Đức, Hà Nội) đang trong cảnh bỏ hoang. Hiện tại, các căn biệt thự này có giá bán dao động từ 80-13 triệu đồng/m2, tương đương từ 13 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng mỗi căn, tùy vị trí.

Khu đô thị Lideco được khởi công xây dựng vào năm 2007, nhưng tới nay, đa số các căn biệt thự tại khu đô thị này vẫn dở dang, chỉ xây dựng xong phần thô. Sau nhiều năm bỏ hoang, các căn biệt thự rêu phủ kín tường.

Một số căn biệt thự tại đây đã được hoàn thiện mặt ngoài nhưng bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Một số ít căn biệt thự tại khu đô thị này được đưa vào sử dụng thời gian gần đây.