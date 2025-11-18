Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - Biểu tượng mới hội nhập quốc tế của Thủ đô

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 626 thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn TP Hà Nội được tổ chức ngày 15/11.

Đây là một trong các công trình hạ tầng quy mô lớn Hà Nội đang thúc đẩy bên cạnh Khu đô thị thể thao Olympic, đường nối sân bay Gia Bình, các cầu vượt sông Hồng… hướng tới mục tiêu tạo “Kỳ tích sông Hồng” và tăng trưởng 11% giai đoạn 2026-2030.

Chính phủ thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư, yêu cầu bảo đảm các tiêu chí văn minh - xanh - sạch - đẹp - hiện đại, khai thác hiệu quả mặt đất, mặt nước, không gian ngầm và không gian trên cao.

UBND TP Hà Nội được giao rà soát sự phù hợp với quy hoạch Thủ đô, thực hiện đầu tư phân kỳ; phấn đấu khởi công vào 19/12 và hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030).

Ảnh phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ảnh: Liên danh đầu tư cung cấp).

Động lực phát triển mới của Thủ đô

UBND TP Hà Nội đánh giá đây là công trình mang tính khởi động, biểu tượng cho giai đoạn phát triển mới, tạo trục liên kết đô thị từ trung tâm sang hai bên bờ sông, mở rộng không gian về phía Bắc và Nam sông Hồng.

Dự án khi hình thành sẽ kết nối đại lộ ven sông với hệ thống cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi…, góp phần giảm tải giao thông nội đô và tăng liên kết vùng Hà Nội - Bắc Ninh - Hưng Yên - Vĩnh Phúc - Thái Nguyên, tạo nên hành lang kinh tế sông Hồng.

Dự án cũng được kỳ vọng thúc đẩy thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, kích thích thương mại - du lịch ven sông và đóng góp vào tăng trưởng GRDP của Thủ đô.

Về mặt sinh thái - an ninh môi trường, hệ thống kè, công viên, thoát nước và không gian xanh hai bên sông sẽ tăng cường bảo vệ hành lang thoát lũ, ổn định dân cư vùng bãi, cải thiện khí hậu và bảo tồn giá trị lịch sử - văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Các bước chuẩn bị đầu tư, quy hoạch và đề xuất PPP đã cơ bản hoàn thiện. Nếu được chấp thuận, Hà Nội có thể khởi công từ tháng 1/2026, tận dụng thời điểm thuận lợi về vốn, chính sách và giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án được kỳ vọng thúc đẩy thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách, kích thích thương mại - du lịch ven sông của Thủ đô (Ảnh: Liên danh đầu tư cung cấp).

Tổng vốn đầu tư dự kiến 338.000 tỷ đồng

Theo liên danh DCG - VPI - MIK - ĐQM (Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú, Công ty cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh), dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có phạm vi nghiên cứu khoảng 11.000 ha, diện tích nghiên cứu lập dự án khoảng 7.800ha; thuộc phạm vi quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000.

Các nhà đầu tư đã xác định 6 giá trị cốt lõi để từng bước hiện thực hóa mục tiêu trên là an toàn phòng chống lũ - sinh thái - hạ tầng - chuyển đổi chức năng - phát triển kinh tế - văn hóa văn minh.

Trên cơ sở xác định mục tiêu và định hướng phát triển ưu tiên nói trên và nghiên cứu các đặc điểm về điều kiện tự nhiên, sinh thái, hạ tầng, tài nguyên văn hóa - lịch sử, tiềm năng phát triển kinh tế, liên danh DCG - VPI - MIK - ĐQM phân dự án thành 3 vùng chức năng đô thị theo 3 đoạn dọc sông Hồng.

Vùng 1: đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long (vành đai 1 - vành đai 2) có chức năng chính là khu vực công viên cây xanh sinh thái, bảo tồn tính tự nhiên và thể dục thể thao. Gồm khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới, cảng hàng hóa, công viên thể dục thể thao, sân golf, công viên bảo tồn tự nhiên, cây xanh cảnh quan…

Vùng 2: đoạn từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì (vành đai 3 - vành đai 4) có chức năng chính là khu vực đa chức năng: công cộng, văn hóa, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí. Gồm khu dân cư hiện hữu, khu dân cư tái thiết và xây dựng mới, hỗn hợp (công cộng, thương mại - dịch vụ), công viên chuyên đề (công nghệ, văn hóa, lễ hội, lịch sử, nghệ thuật, vui chơi giải trí…), làng nghề trồng hoa, cảng du lịch, cây xanh cảnh quan…

Vùng 3: đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở (vành đai 5) có chức năng chính là khu vực thương mại, dịch vụ, vận chuyển, công viên nông nghiệp sinh thái, bao gồm khu dân cư hiện hữu và xây dựng mới, công cộng, dịch vụ, du lịch, kho tàng, logistics, cụm công nghiệp, làng nghề, cảng hàng hóa, công viên thể dục thể thao, sân golf, cây xanh cảnh quan…

Về hình thức đầu tư, liên danh nhà đầu tư đề xuất thiết lập 1 dự án đầu tư tổng thể - dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, gồm 3 dự án thành phần độc lập gồm:

Dự án thành phần độc lập 1 - Giải phóng mặt bằng;

Dự án thành phần độc lập 2 - Đầu tư xây dựng đại lộ cảnh quan sông Hồng;

Dự án thành phần độc lập 3 - Đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị monorail được thanh toán đối ứng bằng quỹ đất tại chỗ quanh khu vực dự án đầu tư tổng thể hoặc quỹ đất đối ứng tại vị trí khác.

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 338.000 tỷ đồng. Quỹ đất dự kiến thanh toán sơ bộ xác định khoảng 2.076ha đất trên địa bàn các xã Ô Diên, Đan Phượng, Liên Minh, Hoài Đức, Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Thư Lâm, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thường Tín.