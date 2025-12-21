Vingroup khởi công Khu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khởi công loạt dự án

Sáng 19/12, Tập đoàn Vingroup đồng loạt xúc tiến hàng loạt công trình trên cả nước. Điểm nhấn là dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với vốn đầu tư hơn 925.000 tỷ đồng.

Khu đô thị thể thao Olympic nằm ở tâm điểm các tuyến vành đai 3,5, vành đai 4, quốc lộ 1, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đặc biệt là kế cận ga Ngọc Hồi, mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao - văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic (Ảnh: Đoàn Bắc).

Điểm nhấn là sân vận động Trống Đồng sức chứa 135.000 người, được triển khai trên diện tích 73,3ha, dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028. Sân vận động Trống Đồng lập 2 kỷ lục là sân vận động có mái che đóng mở lớn nhất, công trình lớn nhất về sức chứa với 135.000 chỗ ngồi.

Đại diện Vingroup cam kết sẽ nỗ lực để triển khai dự án đảm bảo tiến độ vào năm 2028.

Novaland muốn vay tối đa 10.000 tỷ đồng

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đã thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, hạn mức tối đa 10.000 tỷ đồng. Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông.

Giá chuyển đổi được tính bằng tối thiểu 115% nhân với giá cổ phiếu NVL bình quân 20 phiên liền trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng. Số tiền huy động được từ khoản vay sẽ dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, triển khai và phát triển các dự án.

Thời hạn chuyển đổi tối thiểu sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tư đến ngày thứ 30 trước ngày đến hạn.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau khi được cổ đông thông qua phương án vay, tập đoàn sẽ tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng về mục đích sử dụng vốn và cơ cấu phân bổ vốn, cũng như trình phê duyệt các điều khoản và điều kiện chi tiết khác.

Tập đoàn bất động sản phía Nam lên kế hoạch gia tăng nguồn vốn trong bối cảnh đến 30/9, tổng dư nợ vay đạt hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,25 lần.

Trong thông tin công bố kết quả kinh doanh quý III gửi tới báo chí, doanh nghiệp thừa nhận dòng tiền vẫn còn rất nhiều khó khăn, đang nỗ lực tìm hướng giải quyết, tiếp tục đàm phán các phương án tái cấu trúc song song thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đến hạn.

Loạt công ty "họ FLC" sắp rời sàn

Ngày 18/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (mã chứng khoán: FHH).

Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng đã hủy tư cách công ty đại chúng của 4 công ty gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD), Công ty cổ phần Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB); Công ty cổ phần Nông dược HAI (HAI) và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (KLF).

Trụ sở cũ của Tập đoàn FLC tại Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Các doanh nghiệp trên đều nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC. Trừ Nông dược HAI đặt trụ sở tại TPHCM và Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC có trụ sở tại Thanh Hóa thì các doanh nghiệp còn lại đều đăng ký địa chỉ tại tòa nhà FLC Landmark (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Những cổ phiếu của các doanh nghiệp này đều đang đăng ký giao dịch trên UPCoM nhưng bị hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch trong thời gian dài do nhiều vi phạm. Riêng cổ phiếu FLC, sau khi bị hủy niêm yết trên HoSE, chuyển sang đăng ký giao dịch trên UPCoM nhưng hiện cũng rơi vào diện đình chỉ.

Quốc Cường Gia Lai chốt xong phương án trả nợ bà Trương Mỹ Lan

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thu xếp tài chính trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan, nhằm thu hồi dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (TPHCM).

Với hơn 4.400 phiếu ý kiến được gửi đi, doanh nghiệp nhận về 32 phiếu, tương ứng gần 170 triệu cổ phần, chiếm hơn 61,7% tổng số cổ phần biểu quyết. Các cổ đông này nhất trí tán thành 2 phương án. Một là chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con, công ty liên kết. Hai là hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực.

Cụ thể, công ty dự kiến chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết. HĐQT cam kết giá trị chuyển nhượng sẽ không thấp hơn giá vốn đầu tư và sẽ thuê đơn vị thẩm định độc lập để xác định giá.

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trong vụ án liên quan nguyên lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai (Ảnh: Nam Anh).

Về hợp tác chiến lược, công ty dự kiến hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, bao gồm cả các nhà đầu tư là bên liên quan.

Theo bản án, Quốc Cường Gia Lai có trách nhiệm hoàn trả cho bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Vạn Thịnh Phát - gần 2.883 tỷ đồng để nhận lại dự án Bắc Phước Kiển tại TPHCM. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp cho biết đã xoay xở thanh toán được 1.100 tỷ đồng thông qua nguồn thu ứng trước từ chuyển nhượng thủy điện và các khoản vay cá nhân.

Mặt khác, bà Nguyễn Thị Như Loan - nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty - mới đây bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cơ quan điều tra, từ 17/9/2024 đến 19/9/2024, gia đình bà Loan đã tự nguyện nộp lại số tiền 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Cơ quan điều tra ghi nhận cho bà Loan một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, người cao tuổi, có sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh.