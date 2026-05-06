Một hộ dân nhận hơn 6 tỷ đồng tiền đền bù đất tại siêu dự án Olympic

UBND xã Dân Hòa (Hà Nội) cho biết ngày 5/5, người dân đã có mặt tại nhà văn hóa thôn Tri Lễ 2, xã Dân Hòa để nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Cụ thể, đợt chi trả này cho 104 hộ gia đình, cá nhân của thôn Tri Lễ 2 với tổng số tiền lên đến hơn 227 tỷ đồng. Ghi nhận thực tế, mức chi trả giữa các hộ có sự chênh lệnh phù hợp với diện tích và loại đất bị thu hồi. Hộ được nhận nhiều nhất lên đến trên 6 tỷ đồng.

Người dân làm thủ tục và nhận tiền đền bù đất tại xã Dân Hòa (Ảnh: UBND xã Dân Hòa).

Theo UBND xã Dân Hòa, phần lớn người dân bày tỏ sự đồng thuận cao với phương án bồi thường, hỗ trợ, khẳng định mức chi trả cơ bản đã phù hợp với quy định và bảo đảm quyền lợi chính đáng.

Trước đó, đã có 111 hộ gia đình tại xã Dân Hòa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí khoảng 272 tỷ đồng. Trên địa bàn có khoảng 9.600 hộ có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi.

Tại xã Dân Hòa, UBND xã đã ban hành thông báo về đơn giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Đồng thời, địa phương tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến cộng đồng đối với đồ án quy hoạch Khu đô thị thể thao Olympic; tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ; tiếp nhận và giải đáp kịp thời các kiến nghị, thắc mắc của người dân liên quan đến dự án.

Qua các cuộc họp lấy ý kiến, phần lớn hộ gia đình bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án. Đối với những trường hợp còn băn khoăn, các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã trực tiếp giải thích, đối thoại trên cơ sở quy định pháp luật; đồng thời cam kết đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình triển khai, bảo đảm ổn định đời sống và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ có đất bị thu hồi.

Mới đây, xã Thanh Oai hoàn thành chi trả cho 880 hộ dân tại 8 thôn có đất thu hồi tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Tổng kinh phí đã chi ra khoảng 1.290 tỷ đồng. Tại buổi chi trả, hình ảnh người dân mang bao tải đi đựng tiền đền bù đất gây chú ý.

Khu đô thị Olympic có quy mô khoảng 9.200ha, được định hướng phát triển gắn với tổ hợp thể thao tầm cỡ quốc tế. Về quy hoạch, khu thuộc địa bàn 11 xã, phường, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa và được chia thành 4 phân khu A, B, C, D.

Thời gian tới, UBND các xã cho biết sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các trường hợp còn vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và giữ vững tiến độ thực hiện dự án.