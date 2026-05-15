"Cơ hội cuối cùng" cho doanh nghiệp bất động sản phía Nam

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương báo cáo các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư tư nhân, FDI đang gặp khó khăn, vướng mắc pháp lý tại TPHCM nhưng chưa được tổng hợp trong danh sách 838 dự án. Thời gian gửi kiến nghị trước ngày 15/5 để HoREA tổng hợp, báo cáo cho Sở Tài chính.

Ông Châu gọi đây là "cơ hội cuối cùng", "cơ hội quý giá" để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài theo chủ trương lớn của thành phố trong việc tháo gỡ vướng mắc dự án và quản lý đầu tư.

Cũng theo văn bản từ HoREA, nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã gửi ý kiến, kiến nghị đề xuất bổ sung các dự án vào danh mục các công trình, dự án gặp khó khăn, vướng mắc để được xem xét xử lý.

Cụ thể, Tập đoàn CT Group có văn bản đề nghị bổ sung nội dung “văn bản pháp lý của dự án” đối với dự án nhà ở xã hội Sài Gòn Venice tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh cũ do danh mục 838 dự án trước đây ghi nhầm thông tin pháp lý của dự án liền kề.

Doanh nghiệp này cũng đề nghị bổ sung dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc tại Bình Chánh vào danh mục các dự án tiếp tục xem xét xử lý theo quy định hiện hành.

Trong khi đó, Công ty TNHH Lan Anh kiến nghị bổ sung 5 dự án do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ vào danh mục các dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài để được xem xét tháo gỡ.

Công ty Địa ốc Hoàng Quân đề nghị bổ sung 9 dự án trên địa bàn TPHCM vào danh mục các dự án tồn đọng kéo dài cần được xử lý.

Ngoài ra, ông Lâm Văn Đường có đơn đề nghị bổ sung khu đất diện tích 655m2 tại phường Tam Thắng vào danh mục các trường hợp tồn đọng, vướng mắc kéo dài. Theo đơn, khu đất của gia đình ông đã bị Nhà nước thu hồi không đúng quy định pháp luật và vụ việc đã có bản án phúc thẩm ngày 21/6/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM.