Hình ảnh mới nhất về chi trả tiền đền bù đất siêu dự án Olympic

Một hộ dân nhận hơn 6 tỷ đồng tiền đền bù đất tại siêu dự án Olympic

UBND xã Dân Hòa (Hà Nội) cho biết ngày 5/5, người dân đã có mặt tại nhà văn hóa thôn Tri Lễ 2, xã Dân Hòa để nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Cụ thể, đợt chi trả này cho 104 hộ gia đình, cá nhân của thôn Tri Lễ 2 với tổng số tiền lên đến hơn 227 tỷ đồng. Ghi nhận thực tế, mức chi trả giữa các hộ có sự chênh lệch phù hợp với diện tích và loại đất bị thu hồi. Hộ được nhận nhiều nhất lên đến trên 6 tỷ đồng.

Theo UBND xã Dân Hòa, phần lớn người dân bày tỏ sự đồng thuận cao với phương án bồi thường, hỗ trợ, khẳng định mức chi trả cơ bản đã phù hợp với quy định và bảo đảm quyền lợi chính đáng.

Bộ Xây dựng siết quy trình mua nhà ở xã hội và nhà ở lực lượng vũ trang

Bộ Xây dựng vừa ban hành 2 thủ tục hành chính mới nhằm siết quy trình xét duyệt, phân bổ nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang, tăng minh bạch trong triển khai.

Theo quy định, cán bộ, chiến sĩ mua hoặc thuê mua nhà ở sẽ đăng ký qua đơn vị công tác, sau đó được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an xét duyệt, phân bổ theo quỹ căn hộ từng dự án. Với hồ sơ không đạt yêu cầu, cơ quan chức năng phải trả lời bằng văn bản trong 15 ngày.

Đối với nhà ở xã hội ngoài ngân sách, người dân nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư và chỉ được đăng ký một dự án cùng thời điểm. Sau khi rà soát với Sở Xây dựng, danh sách đủ điều kiện sẽ được công khai trong 30 ngày trước khi ký hợp đồng mua bán.

Doanh nghiệp Pháp bày tỏ quan tâm dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Một phái đoàn gồm 15 doanh nghiệp lớn của Pháp vừa làm việc với Bộ Xây dựng, bày tỏ quan tâm tới các dự án hạ tầng đường sắt tại Việt Nam, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cùng các tuyến kết nối cảng biển, sân bay và metro đô thị.

Đại sứ Pháp Olivier Brochet cho biết Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển giao thông hiện đại, giảm phát thải. Các doanh nghiệp Pháp cũng muốn tìm hiểu định hướng phát triển hạ tầng, cơ chế đầu tư và khả năng tham gia vào các dự án đường sắt tại Việt Nam.

Một số tập đoàn như Alstom, Systra, SNCF và Thales đã giới thiệu năng lực về đoàn tàu, tín hiệu và tư vấn kỹ thuật.

Cùng ngày 7/5, ga Đà Lạt và ga Deauville - Trouville của Pháp cũng ký thỏa thuận kết nghĩa, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực bảo tồn di sản đường sắt.

Hơn 50.000ha đất tại Hà Nội sắp bị thu hồi để làm dự án

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP đề nghị thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đề nghị UBND các phường, xã rà soát, đề xuất danh mục các công trình, dự án thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng giai đoạn 2026-2030.

Đến nay, Sở đã nhận được đề xuất từ UBND 112 phường, xã với tổng cộng 5.822 dự án, tổng diện tích thu hồi 50.062ha đất.

Liên quan đến kinh phí giải phóng mặt bằng, UBND TP đề xuất các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp xã để các phường, xã bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng.

Nội dung trên dự kiến sẽ được HĐND TP xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, dự kiến diễn ra ngày 11/5.

Trong số 5.822 dự án được đề xuất, có nhiều dự án hạ tầng giao thông, mở rộng đường, công viên, trường học, khu đô thị… Vị trí các dự án nằm trên địa bàn nhiều xã, phường tại Hà Nội.

Hà Nội giám sát các dự án nhà ở xã hội, tái định cư

Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội sẽ giám sát tình hình phát triển nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.

Trong tháng 5, đoàn giám sát sẽ làm việc với các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư một số dự án để đánh giá tiến độ, nguồn vốn, chất lượng xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ nhà. Thời gian giám sát tính từ ngày 1/8/2024 - thời điểm Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực.

Ngoài kiểm tra hồ sơ, Ban Đô thị sẽ khảo sát thực tế tại các dự án, rà soát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND TP Hà Nội liên quan đến phát triển nhà ở xã hội và tái định cư.

Hoạt động này nhằm đánh giá kết quả triển khai, chỉ ra tồn tại, khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, qua đó đề xuất điều chỉnh để thúc đẩy phát triển quỹ nhà ở xã hội và tái định cư trên địa bàn.

Bắc Ninh gỡ vướng mặt bằng sân bay Gia Bình, thêm 165ha tái định cư

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa thống nhất chủ trương bổ sung thêm hai khu tái định cư nhằm phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các dự án liên quan.

Theo đó, một khu tái định cư dự kiến được bố trí tại xã Đại Lai với quy mô khoảng 43,5 ha. Khu còn lại có diện tích khoảng 122 ha, nằm trên địa bàn hai xã Trung Chính và Lương Tài.

Tỉnh giao Ban Quản lý dự án dân dụng và phát triển đô thị Bắc Ninh số 2 chủ trì lập quy hoạch chi tiết cho các khu tái định cư này theo quy định. Đồng thời, các sở, ngành và địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn triển khai, đảm bảo tiến độ cũng như tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, đến ngày 2/5 đã có 258 hộ gia đình có đất ở bị thu hồi đăng ký bàn giao mặt bằng sớm. Nhà đầu tư đã tổ chức chi thưởng cho các hộ thực hiện đăng ký, tháo dỡ công trình và bàn giao đúng tiến độ.