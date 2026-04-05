Người dân ngồi chật kín nhà văn hóa nhận tiền đền bù đất siêu dự án Olympic

Siêu dự án Olympic: Người dân xếp hàng nhận tiền đền bù

UBND xã Thanh Oai (Hà Nội) vừa tiếp tục tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất nằm trong phạm vi thu hồi tại thôn Dũng Tiến, phục vụ dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Trong đợt này, có 126 hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 10ha, tổng kinh phí chi trả 110 tỷ đồng. Công tác chi trả được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy trình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định của Nhà nước.

Người dân thôn Dũng Tiến đến nhận tiền bồi thường đất (Ảnh: UBND xã Thanh Oai).

Thời điểm đầu tháng 3, UBND xã Thanh Oai cũng đã triển khai chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại thôn My Hạ, thuộc khu D của dự án và sau đó là thôn Chung Chính. Thôn My Hạ có hơn 80.000m2 đất thu hồi liên quan đến 111 hộ gia đình, cá nhân, với tổng số tiền chi trả hơn 87 tỷ đồng.

Trước đó, UBND xã đã hoàn tất các bước theo quy định, đồng thời công khai đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ đối với đất trồng lúa nước trên địa bàn xã Thanh Oai gần 1,1 triệu đồng/m2, tương đương hơn 394 triệu đồng/sào (chưa bao gồm khoản hỗ trợ ổn định đời sống).

Hưng Yên đốc thúc giải phóng mặt bằng siêu dự án thương hiệu Trump

Ngày 2/4, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp với các sở, ngành và địa phương nhằm tiếp tục rà soát tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu phức hợp đô thị du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 1/4, toàn bộ 569ha đất cần thu hồi trong giai đoạn 1 đã được các địa phương ban hành thông báo thu hồi, đạt đủ 100%.

Tuy vậy, tiến độ các bước tiếp theo nhìn chung vẫn còn khá chậm: diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mới đạt 254ha (45%), trong khi diện tích đã chi trả tiền hiện chỉ đạt 176ha (31%).

Phối cảnh dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (Ảnh: CĐT).

Trong quá trình triển khai, vẫn tiếp tục phát sinh một số vướng mắc, đặc biệt là liên quan đến công tác thu hồi đất và xây dựng phương án bồi thường đối với Công ty TNHH Đại Nam. Các cơ quan chức năng trước đó đã tổ chức họp và cơ bản thống nhất hướng xử lý, tuy nhiên vẫn cần thêm thời gian để giải quyết hoàn toàn.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tiến độ bị chậm, đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng kiến nghị tỉnh sớm chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, nhanh chóng tổ chức chi trả cho người dân và bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch, quyết tâm hoàn thành trước ngày 30/4.

Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam đã ghi nhận những nỗ lực bước đầu của các đơn vị, song cũng thẳng thắn đánh giá tiến độ hiện nay vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chủ trì, tích cực phối hợp với các bên liên quan để xử lý dứt điểm các vướng mắc, triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/4, từ đó tạo điều kiện sớm khởi công khu Club House.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường hơn nữa việc công khai, minh bạch các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm tạo sự đồng thuận rộng rãi trong người dân, đồng thời kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi.

Dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu được khởi công từ tháng 5/2025, với tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD, quy mô 888ha. Dự án bao gồm sân golf 54 hố, khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp và quần thể đô thị hiện đại, được đầu tư với hệ thống tiện ích đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Đây là dự án mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam, thuộc khuôn khổ hợp tác giữa Trump Organization và Công ty Hưng Yên (thành viên Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc). Với quy mô lớn và tiêu chuẩn quốc tế, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật mới của Hưng Yên, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của khu vực đồng bằng sông Hồng.

Bộ Xây dựng: Hà Nội chưa nên chốt vị trí sân bay thứ 2

Trong văn bản phản hồi gửi UBND TP Hà Nội, Bộ Xây dựng yêu cầu chỉnh lý một số nội dung quan trọng, đặc biệt là vấn đề quy hoạch sân bay thứ hai và rà soát lại hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia.

Theo đề xuất của Hà Nội, sân bay thứ hai dự kiến đặt tại khu vực phía nam (Phú Xuyên - Ứng Hòa hoặc giáp Ninh Bình), đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo ICAO. Giai đoạn đầu, sân bay có công suất 20-25 triệu hành khách/năm và có thể mở rộng lên khoảng 50 triệu hành khách/năm.

Máy bay tập trung tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng khu vực phía tây nam Thủ đô có nhiều dãy núi cao, không phận hạn chế, gây khó khăn cho việc thiết kế phương thức bay. Vì vậy, theo quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không quốc gia đã được phê duyệt, vị trí và quy mô sân bay thứ hai chưa nên chốt ngay mà cần tiếp tục nghiên cứu đến giai đoạn sau năm 2030 - khi công nghệ điều hành bay và dẫn đường phát triển hơn.

Bộ cũng đề nghị Hà Nội rà soát theo hướng mở, cân nhắc cả phương án đặt sân bay ở phía nam hoặc đông nam, thay vì cố định một vị trí cụ thể ở thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cho biết Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Khi đi vào hoạt động, sân bay này sẽ góp phần giảm tải cho Nội Bài - đang chịu áp lực lớn và hạn chế về quỹ đất mở rộng.

Do đó, theo Bộ Xây dựng, việc quy hoạch thêm một sân bay mới cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh chồng chéo, bảo đảm hiệu quả đầu tư và khai thác tổng thể mạng lưới hạ tầng hàng không.

Hải Phòng giao thêm gần 79ha đất cho Vinhomes làm đô thị tỷ USD

UBND TP Hải Phòng vừa có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất (đợt 2) cho Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) nhằm triển khai Khu đô thị Vinhomes Golden City tại phường Dương Kinh và xã Kiến Minh, tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng.

Cụ thể, TP Hải Phòng giao Vinhomes gần 79ha đất. Trong đó, phường Dương Kinh chiếm hơn 184.296m2 và xã Kiến Minh hơn 604.937m2. Hải Phòng cũng cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 360.000m2 đất trồng lúa sang đất phát triển đô thị, phục vụ triển khai dự án.

Vị trí dự án (Ảnh: CĐT).

Quy hoạch sử dụng đất được phân bổ thành 4 nhóm chức năng chính. Trong đó, đất ở chiếm tỷ trọng đáng kể với diện tích hơn 13,6ha dành cho nhà ở xã hội, còn lại 1.986m2 đất xây dựng nhà ở thương mại. Hình thức sử dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm.

Khu đất thương mại - dịch vụ có quy mô lớn nhất với 33,6ha để hình thành trung tâm mua sắm, dịch vụ hiện đại. Phần diện tích này được cho thuê đất với hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm.

Quỹ đất giáo dục rộng 9,7ha được quy hoạch phát triển hệ thống trường học, áp dụng hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn 50 năm.

Khoảng hơn 21ha đất dành phát triển hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng, cây xanh, mặt nước. Sau khi hoàn thiện, toàn bộ diện tích này sẽ được bàn giao lại cho cơ quan Nhà nước quản lý, phục vụ cộng đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho Vinhomes ngay sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Ngoài ra, UBND TP Hải Phòng yêu cầu Vinhomes sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ đầy đủ quy định về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy. UBND phường Dương Kinh và xã Kiến Minh có trách nhiệm giám sát, kịp thời xử lý các vi phạm nếu có, đồng thời tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án.

Chốt chủ trương, tiến độ xây sân bay Gia Bình

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 71 triển khai Nghị quyết số 256 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo đó, dự án phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, hiệu quả, chất lượng công trình.

Cụ thể, tổ chức đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ đã được Quốc hội chấp thuận; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các cơ chế, chính sách đặc thù đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Phối cảnh dự án sân bay Gia Bình (Ảnh: CTV).

Quá trình triển khai dự án phải bảo đảm xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, bảo đảm hoạt động an ninh quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng Cảng hàng không Quốc tế; hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việc tổ chức thực hiện dự án phải bảo đảm đồng bộ, hiệu quả theo từng giai đoạn đầu tư; ưu tiên hoàn thành các hạng mục phục vụ giai đoạn 1 để đáp ứng yêu cầu khai thác theo công suất đã được phê duyệt; đồng thời có lộ trình đầu tư phù hợp để đạt quy mô khai thác theo định hướng đến năm 2050.

Việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bố trí vốn và huy động các nguồn lực thực hiện dự án phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Việc phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện dự án phải bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức có liên quan; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, nhà đầu tư và các chủ thể tham gia; tăng cường phối hợp, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không làm ảnh hưởng đến tiến độ và mục tiêu chung của dự án.

Đối với dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, thuộc phạm vi điều chỉnh được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) theo hình thức không yêu cầu thanh toán.

Theo đó, Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền của dự án; tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, kết quả chuẩn bị, thực hiện từ Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai các bước tiếp theo; hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư và ký hợp đồng với nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày sau khi Nghị quyết này có hiệu lực (31/3), đáp ứng yêu cầu hoàn thành các công trình bảo đảm hoạt động bay đồng bộ với tiến độ hoàn thành dự án.

Một số dự án APEC 2027 tại Phú Quốc đối mặt nguy cơ chậm tiến độ

Bà Trần Nguyện, Phó tổng giám đốc Khối giải trí - nghỉ dưỡng Tập đoàn Sun Group, cho biết loạt dự án trọng điểm do doanh nghiệp triển khai tại Phú Quốc đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Các dự án này bao gồm tổ hợp Trung tâm hội nghị APEC, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến ĐT 975, đại lộ APEC và tuyến tàu điện đô thị.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đang chịu áp lực lớn từ biến động chi phí. Theo đại diện Sun Group, giá dầu tăng khoảng 30-40% so với dự toán ban đầu đã làm phát sinh chi phí đáng kể. Đồng thời, xung đột kéo dài tại Trung Đông cũng gây ảnh hưởng đến nguồn cung, tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn thi công và làm tăng tổng mức đầu tư.

Công trường trung tâm hội nghị, triển lãm APEC và Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ tại Phú Quốc (Ảnh: CTV).

Trong khi đó, các dự án phục vụ APEC 2027 hiện đã bước vào giai đoạn nước rút, khi chỉ còn khoảng 2 tháng với điều kiện thời tiết thuận lợi của mùa khô, trong bối cảnh yêu cầu tiến độ rất gấp.

Trước áp lực này, Chính phủ đã có chỉ đạo yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và điều kiện thi công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp quốc gia. Về phía địa phương và chủ đầu tư, nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm ứng phó với biến động thị trường.

Cụ thể, Sun Group đã làm việc với các đơn vị cung ứng để chủ động nguồn nhiên liệu, thậm chí chỉ định đầu mối cung cấp nhằm hạn chế rủi ro gián đoạn thi công. Đồng thời, doanh nghiệp cũng rà soát, tổng hợp các chi phí phát sinh từ phía nhà thầu để kiến nghị cơ quan quản lý xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá trị hợp đồng theo thực tế.

Để đảm bảo tiến độ, Sun Group kiến nghị cơ quan quản lý xem xét cơ chế ưu tiên nguồn cung nhiên liệu với mức giá được kiểm soát cho các dự án phục vụ APEC 2027, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm thi công cuối mùa khô tại Phú Quốc.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cũng được xác định là yếu tố then chốt. Theo đại diện doanh nghiệp, dù không liên quan trực tiếp đến giá xăng dầu, nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng hiện vẫn chậm so với yêu cầu, trong khi thời gian hoàn thành các công trình chỉ còn khoảng 9 tháng.

"Nếu công tác giải phóng mặt bằng chậm, cộng với những tác động khó lường của cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, nguy cơ vỡ tiến độ các dự án APEC rất có thể xảy ra", bà Nguyện nói.

Dù đối mặt với nhiều thách thức, đại diện Sun Group khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương, tận dụng tối đa nguồn lực để ổn định hoạt động thi công, góp phần đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc.