Tập đoàn Hàn Quốc ngỏ ý muốn xây khu đô thị 20.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có buổi làm việc với văn phòng đại diện Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH) tại Việt Nam đến tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại tỉnh.

Tập đoàn LH là đơn vị Nhà nước trực thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, thành lập năm 2010, vốn pháp định 40.000 tỷ won (29 tỷ USD). Đây là doanh nghiệp xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc, cung cấp khoảng 120.000 căn hộ mỗi năm.

Một khu vực tại tỉnh Bắc Ninh (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn LH cho biết doanh nghiệp đang triển khai khảo sát, xây dựng hồ sơ đề nghị tỉnh Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Đông Nam với tổng vốn đầu tư dự kiến 19.780 tỷ đồng.

Dự án có quy mô khoảng 240ha, thuộc các phường Vũ Ninh, Phương Liễu, Nhân Hòa.

Lãnh đạo phía Tập đoàn LH hy vọng được tỉnh Bắc Ninh quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để thúc đẩy tiến độ xây dựng dự án khu đô thị Đông Nam cũng như các hoạt động tìm hiểu, xúc tiến đầu tư tại tỉnh.

Bên cạnh dự án khu đô thị Đông Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh muốn hai bên sẽ hợp tác nhiều dự án khác để xây dựng đô thị định hướng giao thông, phát triển bền vững với hạ tầng nhà ở và công nghiệp chất lượng cao, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Cũng tại buổi làm việc, UBND tỉnh Bắc Ninh giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn Tập đoàn LH hoàn thiện thủ tục cần thiết theo quy định, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Tại Bắc Ninh, Hàn Quốc là đối tác chiến lược hàng đầu của tỉnh về thu hút vốn FDI. Tổng số dự án đầu tư từ các đối tác Hàn Quốc tới nay là 1.141 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh đạt trên 15,7 tỷ USD.