Phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án 15.000 tỷ đồng có 18ha làm nhà ở xã hội

UBND xã Quang Minh (TP Hà Nội) vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị cao cấp Mê Linh. Dự án do Sun Group làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng.

Theo quyết định, khu đô thị có tổng diện tích 205ha với quy mô dân số dự kiến 21.000 người. Chức năng sử dụng đất cơ bản gồm đất nhà ở hơn 58ha; đất công trình hạ tầng xã hội hơn 63ha; đất đường giao thông hơn 66ha…

Phối cảnh một góc dự án Khu đô thị cao cấp Mê Linh (Ảnh: CĐT).

Trong quy hoạch đất nhà ở, khu đô thị bố trí khoảng 18ha đất phát triển nhà ở xã hội, gồm đất nhà ở xã hội (gần 15ha) và đất nhà chung cư hỗn hợp có phần nhà ở xã hội (hơn 3ha).

Không gian đô thị được xác lập chủ yếu là công trình thấp tầng và trung tầng mật độ thấp. Các tòa nhà cao tầng (25-30 tầng) là công trình dịch vụ, chung cư hỗn hợp, được bố trí dọc trục đường Mê Linh và đường Vành đai 3.5.

Khu vực trọng tâm là nút giao cắt giữa đường Vành đai 3.5 và tuyến đường Mê Linh. Nhà ở bao gồm các loại hình liền kề, biệt thự, chung cư (nhà ở xã hội) và công trình hỗn hợp.

Các công trình cao tầng bố trí tập trung tại khu vực nút giao giữa 2 tuyến giao thông đô thị; khu nhà ở biệt thự bố trí ở 2 bên kênh Phù Trì; khu nhà ở liền kề bố trí ở khu vực phía Tây Bắc khu vực quy hoạch.

Khu đô thị cũng được quy hoạch 2 trạm trung chuyển đa phương thức tại 2 bên nút giao đường Vành đai 3.5 và đường ML1. Các điểm đỗ xe trong phạm vi dự án cũng có diện tích khoảng 6,4ha, có trạm sạc xe điện.