Sun Group triển khai 4 dự án quy mô lớn trị giá hơn 205.000 tỷ đồng dịp 19/8

Chuỗi sự kiện này không chỉ là món quà ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mà còn khẳng định tâm huyết của Sun Group, trong việc góp phần kiến tạo những biểu tượng mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, siêu tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown nằm trong top 10 dự án có tổng số vốn đầu tư lớn nhất khởi công trong ngày 19/8.

Da Nang Downtown - Biểu tượng mới cho “thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư”

Lễ khởi công siêu tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown (Ảnh: Sun Group).

Tại Đà Nẵng, Sun Group và UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công siêu tổ hợp văn hóa, vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown. Với tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng và quy mô 76,92ha, Da Nang Downtown được quy hoạch để trở thành một "thành phố thu nhỏ" sôi động ngày đêm, sánh ngang với các tổ hợp nổi tiếng thế giới như Clarke Quay hay Marina Bay Sands của Singapore.

Điểm nhấn của công trình là tòa tháp 69 tầng, với thiết kế lấy cảm hứng từ Ngũ hành (Ảnh: Sun Group).

Tâm điểm của dự án này là khu công viên văn hóa, vui chơi giải trí - nơi sở hữu nhà hát rộng hơn 9.000m² với 4.000 chỗ ngồi, cùng các khu bảo tàng và trung tâm triển lãm. Điểm nhấn của công trình là tòa tháp 69 tầng, với thiết kế lấy cảm hứng từ Ngũ hành, hứa hẹn không chỉ là một điểm đến “all in one” (tất cả trong một) đẳng cấp bậc nhất Đà thành, mà còn xứng đáng là một biểu tượng kiến trúc mới của miền Trung trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang - Tiên phong kích hoạt giai đoạn phát triển mới

Lễ khởi công dự án Khu đô thị (KĐT) hỗn hợp Nha Trang (Ảnh: Sun Group).

Cùng ngày tại Khánh Hòa, Sun Group đã tổ chức lễ khởi công dự án khu đô thị hỗn hợp Nha Trang, với tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng và quy mô hơn 226ha. Đây là dự án đầu tiên của Sun Group tại tỉnh Khánh Hòa, được định vị là khu đô thị ven sông - kề biển đẳng cấp quốc tế, kết hợp du lịch, giải trí và an cư. Dự án được kỳ vọng kiến tạo một hệ sinh thái du lịch mới đa trải nghiệm tại Khánh Hòa, thúc đẩy kinh tế đêm và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ảnh phối cảnh dự án khu đô thị hỗn hợp Nha Trang (Ảnh: Sun Group).

Siêu tổ hợp dự án hơn 52.000 tỷ đồng tại Vân Đồn

Tại Quảng Ninh, trong ngày 19/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định chấp thuận cho Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư dự án khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn với tổng diện tích 244,45ha và tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD (khoảng hơn 52.000 tỷ đồng).

Siêu tổ hợp này được quy hoạch để trở thành một trung tâm du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng có thưởng đẳng cấp, đồng thời tổ chức các show nghệ thuật quốc tế và các sự kiện giải trí sôi động ngày đêm, với kỳ vọng đưa Vân Đồn trở thành một tâm điểm giải trí tầm cỡ như Macau hay Las Vegas.

Ảnh phối cảnh khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn (Ảnh: Sun Group).

Công viên Đại Dương - Tâm điểm sôi động 24/7 tại Quảng Ninh

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng trao cho Tập đoàn Sun Group quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án công viên Đại dương Hạ Long (Sun Elite City). Tổng vốn đầu tư của dự án đã được điều chỉnh lên 56.523 tỷ đồng, trong đó vốn bổ sung là 42.639 tỷ đồng, tổng diện tích 219,43ha.

Ảnh phối cảnh dự án công viên Đại dương Hạ Long (Sun Elite City) (Ảnh: Sun Group).

Dự án Sun Elite City sở hữu các công trình biểu tượng đã định hình thương hiệu du lịch Quảng Ninh trên cả 4 thế mạnh vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp, hạ tầng, bất động sản. Hệ sinh thái tại Sun Elite City đang tiếp tục được hoàn thiện với tòa tháp biểu tượng giữa biển; Tổ hợp 31 tòa căn hộ cao tầng, hứa hẹn tạo nên một “điểm hub” sôi động 24/7, giàu trải nghiệm bên vịnh di sản, góp phần gia tăng sức cạnh tranh cho du lịch Quảng Ninh.

Chia sẻ về chuỗi sự kiện này, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group khẳng định: “Hơn cả những dự án kinh tế, đây còn là niềm tự hào dân tộc và khát khao của Sun Group, mong muốn đóng góp cho đất nước những công trình biểu tượng trong kỷ nguyên mới. Chuỗi các dự án này sẽ kiến tạo những không gian sống và trải nghiệm độc đáo, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, tạo công ăn việc làm, từ đó góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch mạnh mẽ cho các địa phương”.

Chuỗi 4 công trình trọng điểm đồng loạt được khởi công và nhận quyết định chấp thuận đầu tư trị giá hơn 205.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Ninh được xem là dấu mốc quan trọng không chỉ của Tập đoàn Sun Group, mà còn đánh dấu bước ngoặt lớn, mang ý nghĩa tạo động lực lớn cho kinh tế đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới.