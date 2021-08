Nội thất căn hộ Duplex rộng 360m2 có sân vườn "siêu đỉnh" ở Hà Nội

Sau nhiều tháng ròng, thay đổi bản vẽ cùng đội thiết kế mấy lần, chị An (Hà Nội) cuối cùng cũng thở phào khi chốt được mẫu nội thất ưng ý nhất cho căn hộ Duplex rộng 360m2 với 5 phòng ngủ của gia đình mình.

Với bản thiết kế nội thất trước, chị An cho biết rất đẹp, sang nhưng có cảm giác không dành cho mình nên sau hơn một tháng thực hiện, dù tốn kém và mất thời gian, chị vẫn quyết định thay đổi.

"Nhà tôi có trẻ nhỏ nên tôi muốn không gian thiết kế thoáng đãng, nội thất bố trí thân thiện. Nhà đông người nên vợ chồng tôi cũng chọn phong cách đơn giản hiện đại, hòa trộn với cây cối chứ không bày vẽ.

Miễn sao bước chân vào mỗi căn phòng, mỗi khu vực trong căn nhà phải cảm nhận được sự ấm cúng, trẻ trung, không có cảm giác bí hay lạnh", chị An chia sẻ về yêu cầu nội thất.

Để không bị lệch so với ý tưởng và có những điều chỉnh phù hợp nếu nội thất thực tế bất cập so với bản vẽ, chị An cho biết phải bám sát suốt quá trình làm hơn 2 tháng. "Căn bản căn hộ cũ của gia đình tôi ngay ở tầng trên nên việc giám sát thi công cho căn hộ mới rất tiện lợi", chị An cho hay.

Căn bếp là nơi chị An thích nhất và lấy nhiều thời gian của chị nhất lúc ở nhà ngày giãn cách. Màu sắc nội thất bếp là khối màu be sáng phối hợp với chất liệu gỗ tạo cảm giác ấm cúng. Cùng với đó tô nhấn thêm các thiết bị màu đen để cảm giác bớt bừa bãi.

Theo chuyên gia nội thất, đối với căn hộ Duplex không gian rộng lớn thì một trong những giải pháp lý tưởng là thiết kế không gian mở với kính cường lực giúp "góc view" đẹp nhìn toàn cảnh bên ngoài.

Bên cạnh đó, xu hướng thiết kế nội thất thân thiện với môi trường cùng vật liệu tự nhiên, đưa cây xanh vào không gian cũng là một trong những giải pháp đã và đang được nhiều gia chủ lựa chọn cho căn hộ của mình.

Nguyễn Mạnh

Ảnh: NVCC