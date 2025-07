Doanh nghiệp nào nộp tiền sử dụng đất cao nhất nửa đầu năm ở Hà Nội?

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Tổng thu Ngân sách Nhà nước của Hà Nội 6 tháng qua là 392.710 tỷ đồng, đạt 76,4% dự toán sau điều chỉnh, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các khoản thu từ nhà, đất lên tới 86.751 tỷ đồng, đạt 156,4% dự toán, tăng 538,9% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 54% so với mức dự toán cả năm nay của nhà quản lý.

Chiếm phần chủ yếu là tiền thu sử dụng đất với 74.000 tỷ đồng, tương ứng chiếm tỷ lệ 75% tổng thu Ngân sách Nhà nước, tăng hơn 600% so với cùng kỳ. Mức tăng vọt này chủ yếu đến từ khoản tiền sử dụng đất của hàng loạt dự án bất động sản lớn.

Một góc khu đô thị Nam Thăng Long (Ảnh: Trần Kháng).

Cụ thể, Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long nộp gần 13.600 tỷ đồng cho dự án khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra); Tập đoàn Vingroup nộp hơn 12.000 tỷ đồng cho dự án ở Đan Phượng; Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội nộp gần 10.000 tỷ đồng cho dự án Thành phố thông minh (BRG Đông Anh).

Bên cạnh đó, Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam nộp hơn 4.900 tỷ cho dự án Trung tâm thương mại và căn hộ tại ô A1-2 khu đô thị mới Cầu Giấy; Công ty cổ phần đầu tư DIA nộp hơn 4.600 tỷ đồng cho dự án khu đô thị Nhịp sống mới - Sunshine Grand Capital…

Ngoài ra, tiền thuê mặt đất, mặt nước cũng đã đóng góp vào ngân sách 12.145 tỷ đồng, tăng hơn 340% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ triển lãm (VEFAC) nộp hơn 5.400 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội nộp hơn 3.200 tỷ đồng; Tập đoàn Vingroup nộp hơn 350 tỷ đồng; Công ty cổ phần Bất động sản Hoa Anh Đào nộp 190 tỷ đồng...

Đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà, đất còn có tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với 167 tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái.