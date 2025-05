Biệt thự, liền kề Hà Nội tăng giá chóng mặt, nhiều nơi tăng gấp đôi chỉ trong 1 năm

Giá liền kề, biệt thự tăng mạnh

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, tại khu đô thị Geleximco (Hoài Đức, Hà Nội), hiện nay, giá liền kề, biệt thự tại khu A cao nhất dao động 250-350 triệu đồng/m2. So với thời điểm tháng 6/2023, mức giá này đã tăng gấp 2 lần.

Đơn cử, một căn nhà liền kề tại mặt đường thông sang khu đô thị Vinhomes Smart City dù được trả tới 330 triệu đồng/m2 nhưng chủ nhà vẫn quyết không bán. Theo lời của một số môi giới, tại khu A dù giá cao nhưng rất ít người bán.

Bên cạnh đó, nhà liền kề, biệt thự tại khu B, C, D thuộc khu đô thị Geleximco hiện đang được nhiều chủ nhà rao bán với giá dao động từ 200-260 triệu đồng/m2. Mức giá này cũng đã tăng gấp gần 2 lần so với giữa năm 2023.

Theo anh Toàn - môi giới bất động sản tại khu đô thị Geleximco - được biết, nhà liền kề tại khu A nằm ở mặt đường lớn đều không có người rao bán. Chủ nhà tại đây thường để cho thuê kinh doanh vì rất nhiều khách hỏi thuê. Nếu muốn mua tại khu A phải di chuyển vào đường nội khu. Còn tại khu B, C, D khách mua có nhiều lựa chọn hơn.

Anh cho biết, thời điểm đầu năm 2023, giá nhà liền kề, biệt thự tại khu đô thị này giảm khá sâu do không có giao dịch. Thậm chí, một số nhà đầu tư khi đó có sử dụng đòn bẩy tài chính phải giảm giá hoặc cắt lỗ tìm khách mua.

Khoảng giữa năm 2023, khi tuyến đường thông với khu đô thị Vinhomes Smart City giá bán nhà tại đây tăng lên nhanh chóng. Đỉnh điểm là năm ngoái, giá bán tại đây tăng mạnh.

Giá nhà liền kề, biệt thự tại khu đô thị Geleximco tăng mạnh trong thời gian qua (Ảnh: Tâm Nguyên).

Thực tế, việc nhà liền kề, biệt thự tăng giá mạnh trong thời gian qua còn diễn ra tại nhiều khu đô thị khác trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, tại khu đô thị The Manor Central Park, giá bán liền kề, biệt thự tại đây dao động ở mức 300-450 triệu đồng/m2, tăng 20-30% so với đầu năm 2024. Hay tại dự án Hinode Royal Park hiện giá rao bán phổ biến khoảng 150-230 triệu đồng/m2, tăng khoảng 30-40% so với cuối năm 2023.

Theo báo cáo của Savills, trong quý I, giá biệt thự tăng 10% theo quý, đạt 195 triệu đồng/m2 đất. Giá liền kề tăng 15%, đạt 227 triệu đồng/m2 đất và nhà phố thương mại tăng 9%, lên 266 triệu đồng/m2 đất.

Báo cáo thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng cho biết, trong quý I, giá nhà ở biệt thự, liền kề trong dự án tiếp tục xu hướng tăng so với quý trước. Tại TP Hà Nội, giá rao bán nhà ở liền kề, biệt thự trong dự án có mức giá tăng khoảng 5-10% so với quý trước.

Cụ thể, giá rao bán biệt thự, liền kề tại dự án Louis City (quận Nam Từ Liêm) khoảng 225-420 triệu đồng/m2; khu đô thị Mỹ Đình I có giá rao bán 230-390 triệu đồng/m2; khu đô thị Mễ Trì Hạ có giá rao bán 228-398 triệu đồng/m2; dự án Vinhomes Riverside (Long Biên) 240-450 triệu đồng/m2; khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà - Sudico có giá rao bán 300-550 triệu đồng/m2…

Nguồn cung khan hiếm khiến giá tăng cao

Theo bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao bộ phận Tư vấn và nghiên cứu Savills Hà Nội, trong 5 năm qua, giá trị bất động sản thấp tầng tăng đáng kể. Giá biệt thự tăng trung bình 29%/năm, liền kề tăng 22%/năm, vượt trội hơn so với nhà phố thương mại (tăng 11-16%/năm).

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội - cho rằng, nguyên nhân dẫn tới giá liền kề, biệt thự thời gian qua tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu ngày càng cao. Theo đó, không chỉ các dự án mới mà những dự án đã bỏ không nhiều năm giá cũng tăng rất mạnh.

Mặt khác, ông Điệp cho rằng, kịch bản giá thứ cấp phân khúc liền kề, biệt thự điều chỉnh có thể xảy ra, song sẽ chỉ giảm giá nhẹ. Bởi, những người đầu tư vào phân khúc này hầu hết đều là những người có năng lực tài chính vững vàng và mục tiêu nắm giữ lâu dài.

Đồng quan điểm trên, bà Phạm Thị Miền - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam - cho rằng, giá nhà liền kề, biệt thự trong thời gian qua đã bị đẩy lên rất cao. Nguyên nhân là nguồn cung của phân khúc này không có nhiều. Bên cạnh đó, các sản phẩm liền kề, biệt thự mới hiện đều được phát triển ở phân khúc cao cấp hơn, nên giá tăng cao.

"Giá biệt thự, liền kề sơ cấp bị đẩy lên cao kéo theo giá tại thị trường thứ cấp tăng cao. Trong năm nay, giá của phân khúc này sẽ khó giảm", bà nói

Ở góc độ đầu tư, bà Miền cho rằng, giá biệt thự, liền kề đã tăng mạnh từ giữa năm 2023. Do đó, người mua cũng cần cân nhắc về tiềm năng tăng giá thông qua vị trí, hạ tầng, dân cư xung quanh căn nhà.