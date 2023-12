Nguyên nhân khiến cả nghìn căn chung cư ở Nha Trang chưa được cấp sổ hồng

Ngày 3/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Khánh Hòa vừa có thông tin phản hồi về việc hàng nghìn cư dân chung cư ở tỉnh này chưa được cấp sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở - PV) dù người dân đã nhận nhà, sử dụng nhiều năm.

Các dự án chưa được cấp sổ hồng gồm chung cư Napoleon Castle I do Công ty TNHH Cat Tiger Khareal làm chủ đầu tư; dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải do Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư và dự án Chung cư Nha Trang Bay do Công ty cổ phần Nha Trang Bay làm chủ đầu tư.

Chung cư Napoleon Castle I (Ảnh: Trung Thi).

Theo Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa, hầu hết chủ dự án đã trình hồ sơ đề nghị thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là sổ hồng) cho người sở hữu chung cư. Tuy nhiên, hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện nên chính quyền đã trả hồ sơ cho chủ đầu tư để bổ sung cho phù hợp.

Chẳng hạn, tại dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải, chủ đầu tư có thiếu sót khi giấy phép xả nước thải vào nguồn nước hết hạn; chưa khắc phục các nội dung còn tồn tại theo Biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình ngày 3/11/2021 của Sở Xây dựng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư chưa thực hiện lập hồ sơ giá bán, giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội trình Sở Xây dựng tổ chức thẩm định để người mua, thuê nhà ở xã hội thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến cấp "sổ hồng".

Người mua nhà ở dự án Nhà ở xã hội tại Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải mỏi mòn chờ sổ hồng (Ảnh: Trung Thi).

Đối với dự án Chung cư Napoleon Castle I, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư điều chỉnh số tầng từ 18 tầng lên 40 tầng làm tăng hệ số sử dụng đất.

Trong khi đó, theo quy định, giá đất cần phải được xác định lại để thu bổ sung tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, vấn đề xác định giá đất chưa hoàn thành vì lý do các đơn vị có chức năng đều từ chối "xác định giá đất" tại dự án này, dẫn đến chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Dự án Chung cư Nha Trang Bay có thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết, dẫn đến thay đổi về hệ số sử dụng đất (mật độ, chiều cao công trình) nên phải xác định lại giá đất và nộp bổ sung tiền sử dụng đất.