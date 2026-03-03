Nhà ở xã hội: Cuộc đua không bỏ quên chất lượng

Quyết liệt từ chính sách đến thực thi

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng việc hoàn thiện khung pháp lý, tiến độ phát triển nhà ở xã hội tại nhiều địa phương đang được đẩy nhanh rõ rệt.

Theo Bộ xây dựng, năm 2025, cả nước đã đưa vào sử dụng hơn 102.700 căn nhà ở xã hội, vượt 2,7% so với kế hoạch và là mức cao nhất kể từ khi đề án được triển khai, mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội có thể hoàn thành sớm hai năm.

Những con số này cho thấy “độ dày” nguồn cung đã hình thành. Tuy nhiên, khi số lượng tăng nhanh, một câu hỏi lớn được đặt ra, đó là chất lượng nhà ở xã hội có đáp ứng được kỳ vọng hay không?

Thực tế cho thấy, không phải mọi dự án nhà ở xã hội đều được đầu tư đồng đều về quy hoạch, thiết kế, tiện ích và vận hành. Nếu chỉ chạy theo tiến độ và con số, nguy cơ hình thành những khu nhà ở đơn điệu, thiếu không gian cộng đồng, thiếu tính kết nối và kém bền vững là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nhà ở xã hội thành công khi được nhìn nhận như một sản phẩm nhà ở chuẩn mực, được nâng đỡ bằng chính sách xã hội, chứ không phải nhà ở “tiền nào của nấy”. Singapore là hình mẫu cho việc phát triển nhà ở xã hội trên thế giới. Năm 2024, tỷ lệ sở hữu nhà ở tại quốc đảo này đạt 90,8%, trong đó hơn 80% người dân có nhà nhờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Những khu nhà ở xã hội đều được quy hoạch tích hợp công viên, trường học, trung tâm thương mại, y tế, trung tâm thể thao và kết nối giao thông công cộng thuận tiện. Nhà ở xã hội Singapore không chỉ là nơi ở, mà là nền tảng hình thành cộng đồng, ổn định xã hội và phát triển đô thị bền vững.

Một phân khu thấp tầng thuộc dự án K-Home New City - Đô thị nhà ở xã hội theo chuẩn Singapore tại Việt Nam, do Kim Oanh Land phát triển tại Bình Dương (Ảnh: CĐT).

Từ những kinh nghiệm đó, thị trường Việt Nam cũng đang chứng kiến sự đổi mới rõ nét trong tư duy phát triển nhà ở xã hội. Nhiều chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản bắt đầu đầu tư nghiêm túc vào kiến trúc, không gian sống, hệ tiện ích, vật liệu bền vững, hướng tới chất lượng tương đương nhà ở thương mại, thậm chí tiệm cận theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đơn cử trong số đó, Kim Oanh Land là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội chất lượng cao với chuỗi dự án K-Home theo định hướng chuẩn Singapore.

Nhà ở xã hội phải là tổ ấm an cư chất lượng

Các dự án thuộc chuỗi nhà ở xã hội K-Home được Kim Oanh Land phát triển tại những vị trí trung tâm đô thị, liền kề khu công nghiệp và khu dân cư hiện hữu - nơi tập trung lực lượng lao động đông đảo, nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận, đồng thời tối ưu chi phí sinh hoạt và vận hành lâu dài cho cư dân.

Điểm khác biệt của K-Home nằm ở định hướng phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, chú trọng tiết kiệm năng lượng, nước và giảm phát thải carbon. Song song đó là hệ tiện ích đa dạng, không gian sống xanh và tiến độ thi công được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng đồng bộ từ quy hoạch đến bàn giao.

Chẳng hạn, dự án K-Home New City được phát triển nằm ngay trung tâm Bình Dương cũ (TPHCM) liền kề nhiều khu công nghiệp lớn, giao thông kết nối thuận tiện và tích hợp hơn 50 tiện ích nội khu đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân.

Hồ bơi tại dự án K-Home New City (Ảnh: CĐT).

Chia sẻ về chiến lược phát triển nhà ở xã hội, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, đại diện Kim Oanh Land cho biết, để đảm bảo chất lượng theo chuẩn Singapore cho chuỗi nhà ở xã hội K-Home, Kim Oanh Land không ngừng tìm kiếm và hợp tác với các đối tác hàng đầu trong từng lĩnh vực, từ tư vấn quy hoạch, thiết kế đến thi công và vận hành.

Tiêu biểu là Surbana Jurong - đơn vị đã trực tiếp tham gia quy hoạch và phát triển hơn 1 triệu căn nhà ở xã hội tại Singapore - đảm nhiệm vai trò tư vấn thiết kế cho các dự án K-Home.

Trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School tại dự án K-Home New City (Ảnh: CĐT).

Năng lực triển khai và cam kết chất lượng của Kim Oanh Land đã được kiểm chứng qua dự án đầu tiên K-Home New City. Dự án đã bàn giao phân khu nhà phố thấp tầng đầu tiên, trong khi các phân khu còn lại đang được triển khai đúng tiến độ cam kết.

Chất lượng công trình được bảo chứng bởi hệ thống nhà thầu uy tín như Coteccons, Handong, TLT, COSACO, An Phước Bình Dương… Những dự án tiếp theo trong chuỗi K-Home cũng sẽ tiếp tục quy tụ các đối tác uy tín trên thị trường.

Căn hộ nhà ở xã hội tại dự án K-Home New City được bàn giao với hệ nội thất chất lượng cao đến từ các thương hiệu uy tín như An Cường, Hảo Cảnh, Varmora Granito, J.Lilen… (Ảnh: CĐT).

“Từ nay đến năm 2028, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội theo chuẩn Singapore, với mục tiêu kiến tạo chuẩn sống mới cho người lao động. Ngay đầu năm nay, chúng tôi sẽ đưa ra thị trường ít nhất 4 dự án tại Biên Hòa, Nhơn Trạch, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai và TPHCM.

Điều đặc biệt là các dự án này không chỉ nằm ở các trung tâm đô thị sầm uất, giao thông thuận tiện mà còn tích hợp đầy đủ tiện ích nhưng khách hàng chỉ cần bỏ ra hơn 200 triệu đồng là có thể sở hữu một căn hộ hoàn thiện nội thất”, bà Kim Oanh nhấn mạnh.