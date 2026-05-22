Tái thiết đô thị trên thế giới: Giải tỏa điểm nghẽn, thịnh vượng dài lâu

Seoul: Đập bỏ cao tốc để tìm lại “linh hồn” dòng suối

Trong một buổi sáng đẹp trời, nhân viên văn phòng và du khách thong thả dạo bước dọc theo con suối Cheonggyecheon rợp bóng cây giữa trung tâm Seoul. Thật khó hình dung rằng chỉ hơn 20 năm trước, nơi đây từng là một tuyến đường cao tốc trên cao với khoảng 168.000 lượt xe qua lại mỗi ngày, cắt ngang trái tim thủ đô Hàn Quốc.

Dự án khôi phục dòng suối Cheonggyecheon dài 5,8 km là một trong những thử nghiệm táo bạo nhất thế giới về việc trả lại không gian cho người đi bộ. Trước đó, vào thập niên 1960, trong cơn lốc hiện đại hóa, chính quyền Seoul đã lấp dòng suối ô nhiễm để xây dựng đường cao tốc - biểu tượng của tăng trưởng kinh tế thời bấy giờ.

Tuy nhiên, đến cuối thập niên 1990, những thảm họa sập cầu Seongsu và trung tâm thương mại Sampoong đã làm lung lay niềm tin của người dân vào các công trình bê tông cũ kỹ. Năm 2002, Thị trưởng Lee Myung-bak đã đặt cược sự nghiệp chính trị vào cam kết phá bỏ cao tốc để hồi sinh dòng suối.

“Ban đầu, ai cũng nghĩ dự án sẽ khiến giao thông Seoul tê liệt”, ông Park Byung-chul, một cư dân địa phương chia sẻ với tờ The Guardian. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Không chỉ giải quyết bài toán môi trường, dự án trị giá khoảng 386 tỷ won này đã biến khu vực trung tâm thành một “hành lang làm mát”.

Theo nghiên cứu của Viện Seoul, khu vực quanh suối hiện mát hơn khoảng 3,6 độ C so với các tuyến phố lân cận. Nồng độ nitrogen dioxide giảm 35%, và hệ sinh thái đã quay trở lại với hơn 666 loài sinh vật. Mỗi năm, Cheonggyecheon đón hơn 12 triệu lượt khách, trở thành đòn bẩy kinh tế và du lịch to lớn cho Seoul.

Cheonggyecheon không còn là “dự án môi trường” đơn thuần mà trở thành tài sản kinh tế của Seoul (Ảnh: The Guardian).

Paris: Cuộc “đại phẫu” kiến trúc tạo nên kinh đô ánh sáng

Nếu Seoul hồi sinh một dòng suối, thì Paris từng trải qua một cuộc “đại phẫu” tàn khốc hơn nhiều dưới thời Nam tước Georges-Eugène Haussmann. Vào giữa thế kỷ 19, Paris là một đô thị trung cổ chật chội, tối tăm và đầy dịch bệnh với dân số tăng vọt lên hơn một triệu người.

Hoàng đế Napoléon III, sau khi ấn tượng với những đại lộ rộng lớn tại London, đã giao cho Haussmann nhiệm vụ “đập đi xây lại” Paris. Trong suốt 17 năm, Paris biến thành một đại công trường khổng lồ. Khoảng 12.000-20.000 tòa nhà cũ kỹ bị đập bỏ, hàng chục nghìn người nghèo bị buộc phải di dời để nhường chỗ cho những đại lộ thẳng tắp.

Ông Haussmann đã áp đặt những quy định kiến trúc khắt khe đến mức cực đoan khi các tòa nhà phải sử dụng đá cắt, giới hạn chiều cao 6 tầng, có ban công liên tục ở tầng 2 và tầng 5. Chính sự “đồng nhất cưỡng ép” này đã tạo nên bản sắc thị giác độc nhất vô nhị của Paris ngày nay.

Bên dưới những đại lộ hào nhoáng, ông Haussmann cho xây dựng 600 km hệ thống cống ngầm và mạng lưới cấp nước sạch. Theo tờ The Guardian, chi phí cho cuộc cải tổ này lên tới 2,5 tỷ franc thời đó, tương đương khoảng 75 tỷ euro ngày nay. Nam tước Haussmann bị chỉ trích là kẻ độc đoán, kẻ phá hoại di sản trung cổ và khiến thành phố nợ nần chồng chất.

Tuy nhiên, di sản bất động sản mà ông để lại là vô giá. Ngày nay, khoảng 60% tòa nhà tại Paris mang phong cách Haussmann. Những căn hộ này luôn có giá cao hơn từ 10% đến 20% so với các loại hình khác nhờ thiết kế trần cao, nhiều ánh sáng và giá trị thẩm mỹ bền vững. Từ một “kẻ phá hoại”, Nam tước Haussmann trở thành người định hình thị trường bất động sản cao cấp của Paris suốt 150 năm qua.

Những đại lộ rộng lớn, các dãy nhà đá đồng nhất với ban công sắt uốn tinh xảo đã trở thành biểu tượng của thủ đô nước Pháp (Ảnh: Britannica).

Singapore: Từ khu ổ chuột đến mô hình “thành phố toàn cầu”

Câu chuyện của Singapore lại là minh chứng cho sức mạnh của quy hoạch tích hợp và sự can thiệp quyết liệt của Nhà nước. Sau Thế chiến II, đảo quốc này đối mặt với tình trạng quá tải dân số và các khu ổ chuột nhếch nhác.

Năm 1966, Đạo luật Thu hồi Đất đai (Land Acquisition Act) được ban hành, trao cho chính phủ quyền pháp lý mạnh mẽ để xử lý tình trạng sở hữu đất phân mảnh. Đây là công cụ then chốt để Cơ quan Phát triển Nhà ở (HDB) có thể xây dựng hơn 54.000 căn hộ chỉ trong vòng 5 năm, giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng nhà ở.

Singapore không chỉ xây nhà, họ xây dựng một hệ sinh thái. Với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc, mô hình “Ring City” được triển khai, kết nối các khu đô thị tự chủ bằng hệ thống giao thông công cộng hiện đại. Chính quyền cũng thực hiện những bước đi thực tế như di dời hàng rong vào các trung tâm và áp dụng quy hoạch đa chức năng cho các dãy nhà phố.

Đến thập niên 1980 và 1990, khi hạ tầng cơ bản đã xong, Singapore chuyển hướng sang bảo tồn di sản và tối ưu hóa giá trị kinh tế. Các chương trình “Sale of Sites” huy động vốn từ khu vực tư nhân, biến những khu đất vàng thành các biểu tượng như Marina Bay.

Sự thành công của Singapore nằm ở việc cân bằng giữa vai trò quản lý cứng rắn của Nhà nước và cơ chế thị trường linh hoạt. Họ không chỉ xây dựng hạ tầng vật chất mà còn chú trọng đến sự gắn kết cộng đồng và sức sống đô thị, giúp giá trị bất động sản luôn tăng trưởng bền vững cùng với vị thế kinh tế quốc gia.

Các khu HDB được quy hoạch đồng bộ, đầy đủ hạ tầng, trường học và kết nối giao thông, tạo nên môi trường sống có chất lượng thực sự (Ảnh: Google Maps).

Những cuộc “đại phẫu” luôn đi kèm cái giá đắt đỏ

Mọi cuộc tái thiết đô thị quy mô lớn đều không tránh khỏi những mảng tối. Tại Seoul, dự án Cheonggyecheon bị chỉ trích là một “dòng suối nhân tạo đắt đỏ”. Mỗi ngày, thành phố phải bơm hơn 48.000 tấn nước từ sông Hàn và nước ngầm để duy trì dòng chảy với chi phí khoảng 2,9 tỷ won mỗi năm.

Tại Paris, cuộc đại phẫu của Haussmann đã đẩy tầng lớp lao động ra khỏi trung tâm, khởi đầu cho quá trình “quý tộc hóa” khiến chi phí sinh hoạt trở nên đắt đỏ. Tại Singapore, sự can thiệp quyết liệt vào quyền sở hữu đất đai cũng từng vấp phải không ít phản ứng từ những người bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử, những thành phố không chấp nhận “đau đớn” để thay đổi thường rơi vào tình trạng trì trệ và xuống cấp. Sự thích nghi của người dân là chìa khóa cuối cùng. “Lúc đầu ai cũng lo sợ, nhưng rồi chúng tôi cũng thích nghi. Giờ đây không ai có thể tưởng tượng nổi từng có một tuyến cao tốc ở đây”, ông Park Byung-chul nói về Seoul.

Những dự án như Cheonggyecheon hay quy hoạch Haussmann không chỉ là câu chuyện về xây dựng, mà là bài toán về kinh tế chính trị và tầm nhìn dài hạn. Chúng biến những “điểm đen” đô thị thành những cỗ máy in tiền từ du lịch, dịch vụ và làm tăng giá trị bất động sản xung quanh một cách bền vững.

Trước khi trở thành biểu tượng đáng sống, các siêu đô thị trên thế giới gần như đều từng trải qua một cuộc “đại phẫu” đầy tranh cãi suốt nhiều năm (Ảnh: iStock).

Điểm chung của Seoul, Paris và Singapore là họ không quy hoạch cho 5 hay 10 năm, mà cho cả một thế kỷ. Những đại lộ của Haussmann vẫn phục vụ tốt lưu thông sau 150 năm. Hệ thống cống ngầm của Singapore hay khả năng chống lũ của Cheonggyecheon đều được thiết kế để ứng phó với những kịch bản cực đoan nhất.

Khi một siêu đô thị quyết định thực hiện cuộc “đại phẫu”, đó không chỉ là việc đền bù giải phóng mặt bằng hay phá bỏ những khối bê tông. Đó là quá trình tái cấu trúc lại dòng chảy kinh tế, cải thiện chất lượng sống và tạo ra một di sản cho thế hệ mai sau.

Những tranh cãi về chi phí, sự bất tiện trong giao thông hay những xáo trộn xã hội là có thật, nhưng đó thường là cái giá phải trả để đổi lấy một thành phố đáng sống hơn. Như bà Minah Park, giám tuyển Bảo tàng Cheonggyecheon nhận định, mô hình này đang trở thành hình mẫu cho nhiều thủ đô khác trên thế giới, từ Tokyo đến Nairobi, trong nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa phát triển và bền vững.

Câu chuyện từ những siêu đô thị hàng đầu thế giới cho thấy, đằng sau mỗi biểu tượng thịnh vượng luôn là những quyết định táo bạo, đôi khi là khắc nghiệt, nhưng mang lại giá trị thặng dư về cả kinh tế lẫn xã hội trong dài hạn.