Hàng chục nghìn tỷ đồng đổ về Phú Quốc: Diện mạo siêu đô thị biển hình thành từng ngày

Hướng tới Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027, Nam đảo Phú Quốc bước vào giai đoạn kiến thiết quan trọng bậc nhất từ khi trở thành đặc khu kinh tế. Hàng loạt dự án hạ tầng được triển khai đồng loạt.
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được nâng cấp theo chuẩn 4E của ICAO, đủ năng lực tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng với 120 vị trí đỗ tàu bay, cùng công suất lên tới 20 triệu khách/năm (Ảnh: Sun Group).
Cảng hàng không được ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất và tư vấn vận hành bởi Changi Airport Group. Nhà ga hành khách và nhà ga VVIP đạt tiêu chuẩn cấp cao, ứng dụng hệ thống vận hành TAM, sinh trắc học, xử lý hành lý tự động… cho hành trình liền mạch, nhanh chóng - bước đi chiến lược đón sự hội nhập mạnh mẽ trong tương lai (Ảnh: Sun Group).
Tuyến ĐT.975, dài 19,26km, lộ giới 62m với tối thiểu 6 làn xe, được bổ sung 15m dành riêng cho tàu điện - trục giao thông xương sống kết nối sân bay tới trung tâm hội nghị (Ảnh: Sun Group).
Tuyến tàu điện đô thị (đoạn 1) dài 18km, gồm 6 ga (1 ga ngầm), vận chuyển hơn 4.500 người/giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các “tọa độ sự kiện - du lịch - thương mại” xuống vài phút (Ảnh: Sun Group).
Tổ hợp Trung tâm Hội nghị triển lãm và Nhà biểu diễn đa năng được thiết kế theo triết lý cân bằng phương Đông “Trời tròn - Đất vuông”, biểu trưng cho sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại (Ảnh: Sun Group).
Điểm nhấn lớn nhất tại trung tâm hội nghị là ballroom rộng 11.050m2, không cột vượt nhịp 81m, sẽ trở thành ballroom lớn nhất thế giới, vượt qua Caesars Forum tại Las Vegas (Ảnh: Sun Group).
Không gian Dinner Show sức chứa 2.000 chỗ, nơi khách tham dự thưởng thức ẩm thực, những màn trình diễn đậm dấu ấn văn hóa đảo Ngọc. Sun Group đang bắt tay cùng Cirque du Soleil để xây dựng show diễn độc bản ngay khi đi vào hoạt động (Ảnh: Sun Group).
Nhà biểu diễn đa năng khoác lớp vỏ vảy Rồng, nâng đỡ bởi 50 cột trụ tượng trưng 50 người con theo cha xuống biển, gợi nhắc truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”. Công trình ngoài phục vụ APEC sẽ là “điểm hẹn văn hóa toàn cầu”, nơi tổ chức liên hoan phim, nghệ thuật quốc tế và chương trình quảng bá Việt Nam ra thế giới (Ảnh: Sun Group).