Muốn miễn thuế khi bán căn nhà duy nhất: Phải giữ đủ 183 ngày

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính nêu những quy định mới về điều kiện liên quan tới trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân với một số điều kiện cụ thể.

Theo đó, cá nhân được miễn thuế thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Quy định miễn thuế tại khoản này không áp dụng đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Người sở hữu một nhà, ít nhất trong 183 ngày, khi bán có thể không phải chịu thuế thu nhập cá nhân (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Cá nhân chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

Thứ nhất, chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp cá nhân có thêm nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại thời điểm chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng này không được xác định là nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất của cá nhân.

Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng (bao gồm cả vợ, chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở) thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nhưng đồng thời còn có nhà ở, đất ở khác thì không được miễn thuế.

Thứ hai, có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp được cấp lại, cấp đổi theo quy định của pháp luật về đất đai thì thời điểm xác định được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước khi được cấp lại, cấp đổi.

Thứ ba, chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, quyền sử dụng đất ở. Trường hợp cá nhân có quyền sở hữu hoặc chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chỉ chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế đối với phần chuyển nhượng đó.

Việc xác định nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng tự kê khai và tự chịu trách nhiệm. Trường hợp phát hiện kê khai không đúng sẽ bị truy thu thuế và xử phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.