Vingroup trúng đấu giá gần 50ha đất ở Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại đảo Vũ Yên, phường Thủy Nguyên, Hải Phòng cho Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã chứng khoán: VIC).

Khu đất có tổng diện tích 51,6ha, trong đó phần diện tích đưa ra đấu giá là 47,28ha, với tổng giá trị trúng đấu giá hơn 4.841 tỷ đồng. Theo cơ cấu sử dụng, dự án có 21,5ha đất ở, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá, với thời hạn sử dụng 50 năm kể từ thời điểm giao đất.

Phối cảnh dự án Vinhomes Royal Island (Ảnh: Vinhomes).

Phần diện tích còn lại khoảng 25,75ha được dành cho phát triển hạ tầng và tiện ích, bao gồm gần 20ha đất công viên, cây xanh và hơn 6ha đất giao thông nội bộ. Sau khi hoàn thiện theo quy hoạch và được nghiệm thu, các hạng mục hạ tầng công cộng này sẽ được bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.

Ngoài ra, dự án còn bố trí hơn 4,3ha đất cho hệ thống giao thông kết nối khu vực.

Quy hoạch kiến trúc của dự án bao gồm 8 lô đất (ký hiệu: B6-NOXH-01, B6-NOXH-02, B6- NOXH-03, B6-NOXH-04, B6-NOXH-05, B6-NOXH-06, B6-NOXH-07, B6- NOXH-08) nhằm xây 14 tòa chung cư hỗn hợp cao 30 tầng nổi và 1-2 tầng hầm (tùy từng lô đất).

Đây là một trong khoảng 24 khu đất với tổng diện tích 129,77ha dự kiến được Thành phố tổ chức đấu giá trong năm 2026, bao gồm đa dạng loại hình từ đất ở, đất thương mại - dịch vụ đến các khu đô thị hỗn hợp.

Được biết, khu đất đấu giá này được thừa hưởng toàn bộ hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, Hải Phòng đã được thành phố phê duyệt trước đó. Dự án sử dụng chung mạng cấp điện, cấp nước, thoát nước và viễn thông của khu vực.

Vũ Yên là đảo được bao bọc bởi ba con sông Bạch Đằng, Cấm và Ruột Lợn. Tại đây, Vinhomes đã triển khai dự án “Thành phố Đảo Hoàng Gia” (Vinhomes Royal Island) với tổng vốn đầu tư khoảng 56.000 tỷ đồng, phát triển đa dạng sản phẩm từ nhà liền kề, shophouse đến biệt thự cùng hệ thống tiện ích đồng bộ.