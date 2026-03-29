Người đàn ông ở TPHCM đấu giá trúng 16 lô đất rồi “bỏ của chạy lấy người”

Ngày 28/3, ông Võ Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận đã ra quyết định hủy kết quả trúng đấu giá 28 lô đất thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 623B giai đoạn 2. “Bên thuế có thông báo những người trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ về tài chính nên chúng tôi ra quyết định hủy kết quả”, ông Hưng nói.

Các lô đất được đưa ra đấu giá đều là đất ở nông thôn nhưng được trả giá gấp 7-8 lần khởi điểm (Ảnh: Nguyễn Ngọc).

Có 25 lô đất tại khu tái định cư thôn 1, xã Nghĩa Lâm và 3 lô tại khu dân cư xã Nghĩa Thắng thuộc huyện Tư Nghĩa cũ (2 xã này được sáp nhập thành xã Trà Giang, Quảng Ngãi) bị hủy kết quả trúng đấu giá.

Theo ông Hưng, đây là 28 lô đất nằm trong tổng số 38 lô được đưa ra đấu giá vào năm 2025. Tổng diện tích 38 lô đất hơn 5.700m2, đều là đất ở nông thôn, đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng. Thời điểm đó, phiên đấu giá thu hút hàng trăm người tham gia.

Cả 38 lô đất có diện tích 120-150m2 được đấu giá thành công với tổng số tiền gần 32 tỷ đồng, gấp 7 lần tổng giá khởi điểm.

“Trong số 28 lô đất bị hủy kết quả trúng đấu giá có 16 lô của một cá nhân ở TPHCM. Người này ra giá rất cao nên trúng đấu giá đến 16 lô nhưng sau đó không nộp tiền theo quy định”, ông Hưng thông tin thêm.

Ông L.N.L. (trú tại TPHCM) trúng đấu giá 16 lô đất với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Khi tham gia đấu giá, ông L. “hét giá” tăng 7-8 lần so với khởi điểm. Nhiều lô đất có giá khởi điểm 93-94 triệu đồng được ông L. đấu giá lên 764 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Trà Giang cho biết thêm, những người trúng đấu giá đất nhưng không nộp tiền đúng thời gian quy định thì phải mất tiền cọc. Các đơn vị liên quan đang tìm hiểu nguyên nhân khiến nhiều người bỏ cọc, đồng thời tổ chức đấu giá lại đối với những lô đất này.