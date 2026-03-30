Đề xuất sang tên sổ đỏ cho người thân được miễn thuế thu nhập cá nhân

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính nêu một số trường hợp thu nhập được miễn thuế, trong đó có chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản.

Theo đó, đối với bất động sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân và được xác định là tài sản chung của vợ chồng (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định), khi ly hôn và thực hiện phân chia theo thỏa thuận hoặc theo phán quyết của tòa án, phần thu nhập phát sinh từ việc phân chia này sẽ thuộc diện miễn thuế.

Ngoài ra, thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế hoặc quà tặng là bất động sản giữa các đối tượng có quan hệ gia đình trực tiếp cũng được miễn thuế, gồm: Vợ với chồng; cha mẹ với con (đẻ hoặc nuôi); cha mẹ chồng với con dâu; cha mẹ vợ với con rể; ông bà với cháu; anh, chị, em ruột với nhau.

Dự thảo Nghị định tiếp tục làm rõ các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, cá nhân được miễn thuế đối với phần giá trị quyền sử dụng đất trong trường hợp được Nhà nước giao đất không thu tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, khi chuyển nhượng diện tích đất này, người chuyển nhượng vẫn phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đối với đất nông nghiệp, thu nhập từ việc chuyển đổi giữa các hộ gia đình, cá nhân nhằm phục vụ sản xuất được miễn thuế, với điều kiện không thay đổi mục đích sử dụng và người nhận đất trực tiếp sản xuất.

Chính sách miễn thuế cũng áp dụng với thu nhập từ hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác thủy sản hoặc sản xuất muối, trong trường hợp sản phẩm chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường.

Để được miễn thuế, cá nhân phải có quyền sử dụng hoặc thuê hợp pháp đất, mặt nước và trực tiếp tham gia sản xuất; trường hợp thuê lại phải có hợp đồng theo quy định.

Riêng hoạt động khai thác thủy sản, người thực hiện cần có giấy chứng nhận sở hữu hoặc hợp đồng thuê tàu, thuyền và trực tiếp tham gia đánh bắt, trừ một số hình thức khai thác theo quy định.

Ngoài ra, cá nhân phải có nơi cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất, trừ trường hợp đánh bắt thủy sản. Việc xác định sản phẩm chưa qua chế biến hoặc sơ chế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 181/2025/NĐ-CP và các văn bản liên quan.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với một số khoản thu nhập khác như lãi từ trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, kiều hối, tiền lương làm thêm giờ, làm ban đêm và thu nhập từ học bổng.