Một dự án nhà ở xã hội bị tạm dừng nhận hồ sơ đăng ký mua

Ngày 19/3, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết đã có thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại khối nhà E1, E2 thuộc dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh.

Trước đó, ngày 27/2, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nhận thông báo từ Công ty cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước (chủ đầu tư) liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại 2 khối nhà trên.

Một khối nhà đã đi vào hoạt động thuộc dự án khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (Ảnh: Hoài Sơn).

Đến ngày 2/3, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng công khai thông tin dự kiến mở bán 17 căn hộ tại dự án, trong thời gian từ ngày 27/3 đến 27/4.

Tuy nhiên, sau khi ban hành thông báo, cơ quan chức năng nhận được phản ánh của công dân về việc chủ đầu tư chưa giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích của người dân.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân và việc tiếp nhận hồ sơ đúng quy định, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã quyết định tạm dừng thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại khối E1, E2 của dự án.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu Công ty cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước rà soát, xử lý dứt điểm các kiến nghị của người dân. Sau khi hoàn tất, cơ quan này sẽ xem xét và thông báo lại việc tiếp nhận hồ sơ.

Dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh có quy mô gồm 8 block chung cư 13-16 tầng với 1.760 căn hộ. Dự án được chủ đầu tư mở bán cho người lao động đang làm việc tại các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.