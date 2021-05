Mèo Maneki Neko - biểu tượng may mắn của người Nhật

Dân trí Maneki Neko được dùng với ý nghĩa cầu mong sức khỏe, may mắn cho gia chủ.

Mèo may mắn Maneki Neko là một dạng linh vật cầu may phổ biến trong văn hóa Nhật Bản. Maneki Neko được dùng với ý nghĩa cầu mong sức khỏe, bảo vệ khỏi những kẻ quấy rối, tránh khỏi tà ma, bệnh tật và mang lại may mắn trong tình cảm... cho gia chủ.

Truyền thuyết

Có rất nhiều câu chuyện về sự ra đời của Maneki Neko, phổ biến nhất là truyền thuyết về ngôi đền Gotokuji.

Vào thế kỷ 17, có một vị thầy tu nghèo sống cùng chú mèo cưng Tama ở một ngôi đền nhỏ tại Tokyo. Một ngày nọ, lãnh chúa Nakaota Li của quận Hikone trên đường đi săn thì gặp bão nên trú chân ở một cây to gần đền.

Mèo may mắn Maneki Neko là một dạng linh vật cầu may (Ảnh: Japan Travel).

Trong lúc tránh mưa, ông để ý thấy một chú mèo giơ chân như vẫy ông vào đền. Tò mò, ông tiến về phía con mèo. Ngay khi ông vừa rời khỏi, một tia chớp giáng xuống cái cây ông đứng. Con mèo Tama đã cứu ông thoát chết.

Mang ơn con mèo, vị lãnh chúa trở thành người bảo trợ cho ngôi đền. Ông nâng cấp để ngôi đền khang trang hơn rồi đổi tên thành đền Gotokuji vào năm 1697. Khi Tama chết, vị lãnh chúa làm một bức tượng Maneki Neko để tưởng nhớ. Biểu tượng mèo may mắn ra đời từ đó.

Maneki Neko được dùng với nhiều ý nghĩa (Ảnh: Japan Travel).

Xã hội Nhật còn lưu truyền một câu chuyện đời thường khác: Có ông chủ một cửa tiệm nghèo nhìn thấy chú mèo sắp chết đói nên thương xót mang về nuôi. Để báo ơn, mỗi ngày chú mèo ngồi trước cửa hiệu, vẫy tay mời khách vào mua hàng. Chẳng mấy chốc, cửa hiệu buôn bán rất phát đạt. Từ đó, những bức tượng mèo vẫy tay bằng sứ ra đời và trở thành biểu tượng may mắn của những người buôn bán nhỏ.

Ý nghĩa của cái vẫy chân

Có 1 ý nghĩa ẩn sau cái chân mà con mèo giơ lên. Mèo vẫy chân trái mang lại nhiều khách hàng. Mèo vẫy chân phải mang đến may mắn, tiền tài.

Mèo vẫy chân trái mang lại nhiều khách hàng (Ảnh: Japan Travel).

Cả 2 điều đó thực sự là rất tuyệt, đó là lý do tại sao bạn có thể dễ dàng nhìn thấy 1 chú mèo thần tài với cả hai chân đều vẫy. Mèo đưa cả 2 chân là tượng trưng cho sự bảo vệ.

Biểu tượng ẩn đằng sau màu sắc

Trong khi hầu như bạn sẽ nhìn thấy 1 con Maneki Neko trắng với những chấm cam hoặc đen, thì có khá nhiều sự đa dạng màu sắc và chúng có những ý nghĩa đặc biệt.

Trắng: Hạnh phúc, thuần khiết, và những điều tốt lành sẽ đến.

Mèo trắng có ý nghĩa hạnh phúc, thuần khiết, và những điều tốt lành sẽ đến (Ảnh: Japan Travel).

Tam thể: Sự kết hợp màu sắc truyền thống, được xem là may mắn nhất.

Vàng: Giàu có và thịnh vượng.

Đen: Tượng trưng cho sức khỏe, xua đuổi tà ma. Ngày nay, Maneki Neko màu đen được giới nữ Nhật Bản rất ưa chuộng nhằm giúp bảo vệ họ khỏi những kẻ quấy rối nguy hiểm.

Đỏ: Thành công trong tình yêu và các mối quan hệ.

Xanh lá cây: Mang lại sức khỏe tốt.

Tượng mèo thường giữ những thứ khác nhau trong bàn chân (Ảnh: Japan Travel).

Tượng mèo thần tài thường giữ những thứ khác trong bàn chân của chúng

Một Koban trị giá một ryo: Đây là một đồng xu Nhật Bản từ thời kỳ Edo, đồng tiền này được xem là đồng may mắn của Nhật Bản.

Nếu bạn nhìn thấy một cái búa nhỏ, điều này tượng trưng cho sự giàu có.

Một con cá (có thể là một con cá chép): Cá là biểu tượng của sự sung túc và may mắn.

Một viên đá cẩm thạch, đá quý: Đây là một nam châm tiền.

Một số người tin rằng đó là một quả cầu pha lê và đại diện cho sự khôn ngoan.

