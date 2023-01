Lộ thời điểm giao dịch đất nền năm 2022 giảm mạnh nhất và tăng mạnh nhất

Thông tin nêu trên vừa được Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) đưa ra tại báo cáo thị trường năm 2022.

Cụ thể, theo Cục này, trên cả nước có 785.637 giao dịch bất động sản thành công. Trong đó, lượng giao dịch đất nền thành công là 630.881. Tính riêng tại Hà Nội có 7.662 giao dịch thành công, tại TPHCM có 10.780 giao dịch thành công.

Tổng lượng giao dịch đất nền thành công nêu trên bằng khoảng 370% so với năm 2021. Bảng tổng hợp cũng cho thấy lượng giao dịch đất nền thành công trong các quý năm 2022 không ổn định.

Tổng lượng giao dịch đất nền thành công năm 2022 gấp gần 4 lần so với năm 2021 (Ảnh: Trần Kháng).

Trong đó, lượng giao dịch đất nền tăng mạnh nhất trong quý I, quý II sau đó giảm mạnh trong quý III, tăng nhẹ trong quý IV so với quý III.

Giá giao dịch nhà ở riêng lẻ, đất nền trong các dự án tại nhiều địa phương trong năm 2022 tăng cao trong hai quý đầu năm và giảm dần về cuối năm.

Trong quý IV/2022, giá giao dịch bình quân nhà ở riêng lẻ, đất nền cơ bản không tăng so với quý trước; cá biệt có một số dự án tại một số khu vực có xu hướng giảm nhưng không nhiều.

Cơ quan thống kê nêu dẫn chứng giá cả tại một số khu vực. Cụ thể, tại Hà Nội, nhà liền kề tại khu đô thị mới Văn Phú (Hà Đông) có giá khoảng 145 triệu đồng/m2; biệt thự dự án Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) có giá 180 triệu đồng/m2; biệt thự dự án khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra có giá 284 triệu đồng/m2; đất nền dự án khu đô thị Chi Đông, Mê Linh có giá khoảng 22 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, Dự án khu đô thị Lakeview City (quận 2) nhà liền kề có giá khoảng 152 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị Vạn Phúc City, Thủ Đức có giá 182 triệu đồng/m2; biệt thự dự án Nine South Estates Nhà Bè có giá 121 triệu đồng/m2; Dự án Verosa Park Khang Điền (quận 9) nhà biệt thự có giá khoảng 147 triệu đồng/m2; Dự án khu đô thị An Phú - An Khánh (quận 2) đất nền có giá khoảng 185 triệu đồng/m2.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, với sự khởi sắc của thị trường bất động sản trong giai đoạn đầu năm 2022 (từ quý I đến đầu quý III), hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản đã dần trở lại bình thường. Lượng khách hàng tìm kiếm và giao dịch cũng tăng hơn nhiều so với năm 2021, do đó hầu hết các sàn giao dịch đã trở lại hoạt động, hiện có khoảng hơn 1.100 sàn giao dịch bất động sản hoạt động.

Trước các diễn biến phức tạp của nền kinh tế, từ giữa quý III đến cuối năm 2022, hoạt động của các sàn giao dịch có dấu hiệu khó khăn hơn. Theo đó, lượng giao dịch bất động sản đã giảm so với thời gian đầu năm dẫn đến quy mô của các sàn giao dịch bất động sản giảm, số lượng môi giới bất động sản cũng giảm theo.