Lập hội đồng thẩm định dự án đường sắt tốc độ cao đi Cần Giờ của VinSpeed

UBND TPHCM quyết định thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường sắt đô thị nối trung tâm TPHCM - Cần Giờ do Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) đề xuất.

Theo quyết định, Chủ tịch hội đồng thẩm định là ông Nguyễn Công Vinh - Giám đốc Sở Tài chính. Phó chủ tịch hội đồng là ông Quách Ngọc Tuấn - Phó giám đốc Sở Tài chính. 16 thành viên khác là lãnh đạo, đại diện các sở ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án do Công ty VinSpeed đề xuất theo quy định, trình UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Các thành viên là đại diện cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn theo đề nghị của cơ quan thường trực hội đồng. Trường hợp quá hạn chưa trả lời thì coi là thống nhất với nội dung lấy ý kiến của cơ quan thường trực hội đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không trả lời đúng hạn...

Tuyến đường xuyên qua rừng Sác, huyện Cần Giờ (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo đề xuất, tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao kết nối trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ (cũ) có điểm đầu tuyến metro nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn giữa nút giao Nguyễn Thị Thập - Lý Phục Man, phường Tân Phú, quận 7 (cũ). Điểm cuối tuyến tại khu đất 39ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (cũ).

Vingroup đề xuất sẽ xây cầu đường sắt và cầu đường bộ vượt sông Soài Rạp; thiết kế đường đôi, khổ 1.435mm/đường; đi trên cao với chiều dài 48,5km, hạ tầng thiết kế tốc độ 250km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 102.300 tỷ đồng (hơn 4 tỷ USD) gồm các hạng mục như giải tỏa mặt bằng, xây lắp, mua thiết bị, vận hành…

Tuyến được thiết kế depot đặt ở quận 7 (cũ) trên khu đất 20ha, depot còn lại dự kiến đặt ở khu đất 39ha, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ (cũ). Khi đưa vào vận hành, tuyến tàu đáp ứng năng lực chuyên chở mỗi giờ từ 30.000 đến 40.000 người/hướng.

Dự án sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO). Tập đoàn Vingroup thực hiện đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của đơn vị và nguồn vốn được huy động theo quy định của pháp luật, sở hữu và khai thác, vận hành sau khi hoàn thành.

Nếu được chấp thuận, dự án được thi công xây dựng trong giai đoạn 2026-2027, vận hành thử và bàn giao dự án năm 2028.