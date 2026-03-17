Quy hoạch sông Hồng bị nêu “quá chậm”

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về tiến độ triển khai điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000), phương án tuyến đường hai bên sông Hồng, tuyến đường sắt đô thị ngầm phía hữu ngạn và các dự án thành phần tỷ lệ 1/500.

Trong thời gian qua, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và liên danh nhà đầu tư triển khai các bước lập, hoàn thiện phương án quy hoạch.

Không gian phát triển hai bên sông Hồng được định hướng trở thành trung tâm chính trị, hành chính, tài chính, văn hóa và đô thị thể thao Olympic của Hà Nội trong tương lai (Ảnh: CĐT).

Tiếp đó, cơ quan này có 3 lần đôn đốc, đề nghị Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và liên danh nhà đầu tư khẩn trương lập, trình thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5.000), phương án tuyến đường hai bên sông Hồng, tuyến đường sắt đô thị ngầm phía hữu ngạn và các dự án thành phần tỷ lệ 1/500.

Một số nội dung sau đó đã được nghiên cứu, thống nhất bước đầu như định hướng tuyến đường trục cảnh quan, phương án tổ chức giao thông và các vị trí cầu vượt sông Hồng.

Đối với các dự án phục vụ triển khai, đến nay một số đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 như Công viên Phú Thượng đã được phê duyệt. Các khu tái định cư tại phường Thư Lâm - Đông Anh, Bồ Đề, Lĩnh. Nam đã được xác định ranh giới sơ bộ, làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong các giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đánh giá việc lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án tuyến đường hai bên sông Hồng quá chậm, chưa hoàn thành theo kế hoạch và tiến độ chỉ đạo của UBND TP, trong đó theo yêu cầu ban đầu cần hoàn thiện trong thời gian ngắn để phục vụ triển khai các dự án thành phần.

Do đó, Sở kiến nghị UBND TP xem xét điều chỉnh thời hạn hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đến tháng 7, nhằm bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô đang được nghiên cứu, hoàn thiện trong cùng giai đoạn.

Sở đề xuất trong tháng 3, cần tập trung hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định các nội dung chính của đồ án; các bước tiếp theo sẽ được triển khai theo lộ trình cụ thể để bảo đảm tiến độ điều chỉnh tổng thể.

Sở cũng kiến nghị tổ chức rà soát tổng thể các quy hoạch, chương trình, dự án có liên quan trong khu vực trong giai đoạn hiện nay, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo, xung đột về chức năng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và định hướng phát triển không gian.

Ngoài ra, cần rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất bãi sông phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều đã được phê duyệt, làm cơ sở triển khai trong các giai đoạn tiếp theo.