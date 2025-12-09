Hết năm 2025, cả nước sẽ có 3.345km đường cao tốc

Sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo.

Thời gian còn lại của năm 2025 chỉ còn 20 ngày và đến ngày 19/12 chỉ còn 10 ngày, trong khi nhiều dự án, công trình còn khối lượng lớn cần phải hoàn thành, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động đôn đốc, kiểm tra, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan mặt bằng, vật liệu xây dựng… một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý thường xuyên kiểm tra, giám sát không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm vi phạm, những người làm không tốt và khen thưởng, động viên những người làm tốt, đặc biệt là các kỹ sư, công nhân đã lăn lộn trên công trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700km đường bộ ven biển.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các bộ, cơ quan, cơ quan chủ quản các dự án thành phần, nhất là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cần khẩn trương rà soát các công việc còn lại, xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để bảo đảm khai thác chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12 và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình, tổ chức khai thác thử để bảo đảm khai thác thương mại vào đầu năm 2026.

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành dịp 19/12, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan tiến hành rà soát, đăng ký bổ sung các công trình, dự án bảo đảm các thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công theo quy định.

Để đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ quản khẩn trương lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (km0-km19), Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (km0-km19), Cam Lộ - Lao Bảo, Vinh - Thanh Thủy, Quảng Ngãi - Kon Tum, mở rộng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, đường kết nối sân bay Gia Bình.

Các địa phương căn cứ mốc tiến độ yêu cầu của Thủ tướng và quy định liên quan về lựa chọn nhà thầu để quyết định chỉ định thầu, đáp ứng tiến độ đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo (Ảnh: Đoàn Bắc).

Với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ hoàn thành.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, nhiều dự án thuộc Ban Chỉ đạo như cao tốc Bãi Vọt - Cam Lộ, Vân Phong - Nha Trang, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất… đã hoàn thành và về đích sớm hơn so với tiến độ, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, vào mục tiêu tăng trưởng trên 8% của năm 2025.

Về mục tiêu hoàn thành 3.000km cao tốc trong năm 2025, Bộ Xây dựng cho biết dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.803km (gồm 3.345km tuyến chính cao tốc và 458km đường dẫn).

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Dự kiến ngày 19/12 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513km đường bộ cao tốc (gồm 3.188km tuyến chính và 325km đường dẫn); đồng thời hoàn thành 1.700km đường bộ ven biển, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành các dự án thành phần để triển khai bay kỹ thuật.

Ngoài ra, từ năm 2021 đến 2025, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 59 dự án quốc lộ với tổng chiều dài 1.586km, riêng năm 2025 hoàn thành 21 dự án dài 456km.

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các công trình vào ngày 19/12 tới đây, Bộ Xây dựng cho biết đến ngày 8/12 đã tổng hợp 245 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng.