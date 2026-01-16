IDICO khởi công khu công nghiệp sinh thái quy mô 350ha tại Hải Phòng

Ngày 15/1, Công ty Cổ phần IDICO Vinh Quang, thành viên Tổng công ty IDICO - CTCP, tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1) tại xã Vĩnh Bảo - Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng.

Lễ khởi công Khu công nghiệp sinh thái IDICO Vinh Quang tại thành phố Hải Phòng (Ảnh: CĐT).

Dự án có quy mô 350ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai trên diện tích 226,01ha, tổng mức đầu tư 3.550 tỷ đồng. Đây là một trong hai khu công nghiệp sinh thái đầu tiên tại Việt Nam được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 5/1/2025.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo bộ ngành, Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng, đại diện các sở, ngành, cùng lãnh đạo Tổng công ty IDICO và các đối tác, khách hàng.

Việc khởi công Khu công nghiệp sinh thái IDICO Vinh Quang được đánh giá là sự kiện kinh tế quan trọng, góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp bền vững của Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Khu công nghiệp sinh thái tiên phong, hướng tới phát triển bền vững

Khu công nghiệp IDICO Vinh Quang được quy hoạch và phát triển ngay từ đầu theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, cho phép chủ đầu tư chủ động bố trí hạ tầng, kiểm soát môi trường và thúc đẩy liên kết sản xuất bền vững giữa các doanh nghiệp.

Theo định hướng này, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được khuyến khích áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tham gia các mô hình cộng sinh công nghiệp, phù hợp với quy định tại Nghị định 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Hạ tầng kỹ thuật của dự án được đầu tư đồng bộ theo các tiêu chuẩn sinh thái, gồm hệ thống xử lý nước thải đạt cột A theo QCVN 40:2025/BTNMT, hạ tầng điện ngầm an toàn, hệ thống giám sát an ninh hiện đại, ứng dụng năng lượng tái tạo và tỷ lệ đất dành cho cây xanh, mặt nước, giao thông và hạ tầng dùng chung đạt gần 28%.

Phối cảnh Khu công nghiệp sinh thái IDICO Vinh Quang tại thành phố Hải Phòng (Ảnh: CĐT).

Với hơn 25 năm kinh nghiệm phát triển hạ tầng khu công nghiệp trên cả nước, IDICO đặt mục tiêu chuẩn hóa mô hình vận hành khu công nghiệp sinh thái thông qua dự án Vinh Quang, từ đó lan tỏa các giá trị phát triển bền vững trong hệ thống khu công nghiệp tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đặng Chính Trung, Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO, cho biết dự án không chỉ là lợi thế cạnh tranh, mà còn là cam kết dài hạn của IDICO trong cách tiếp cận và vận hành hạ tầng công nghiệp.

Ông Đặng Chính Trung - Tổng giám đốc Tổng công ty IDICO phát biểu tại sự kiện (Ảnh: CĐT).

Theo ông Trung, IDICO Vinh Quang được kỳ vọng trở thành khu công nghiệp sinh thái tiên phong của doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm, đa dạng sinh kế cho người dân địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Động lực phát triển mới cho khu vực phía Tây Nam Hải Phòng

Khu công nghiệp IDICO Vinh Quang tọa lạc tại khu vực phía Tây Nam thành phố Hải Phòng, nơi đang được định hướng mở rộng không gian phát triển công nghiệp, gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ.

Dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông trọng điểm như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 10, hành lang kinh tế ven biển, cảng nước sâu Lạch Huyện, cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Cát Bi. Đây là những lợi thế quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí logistics và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực, quốc tế.

Khi đi vào hoạt động ổn định, Khu công nghiệp Vinh Quang dự kiến tạo việc làm cho khoảng 9.500 lao động, ưu tiên con em địa phương, đóng góp tích cực vào ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Hải Phòng đang kiên định định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Theo ông Vũ Tiến Phụng, việc IDICO lựa chọn đầu tư khu công nghiệp sinh thái tại Vĩnh Bảo - Vĩnh Hải khẳng định tiềm năng của khu vực và phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của thành phố, trong bối cảnh Hải Phòng đẩy mạnh thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao.

Ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh vị thế của Hải Phòng và kỳ vọng vào dự án (Ảnh: CĐT).

Lãnh đạo thành phố đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, môi trường và chất lượng hạ tầng, phấn đấu đưa giai đoạn 1 vào vận hành từ quý IV/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trước năm 2028.

UBND thành phố Hải Phòng cam kết đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và hiệu quả, để Khu công nghiệp sinh thái IDICO Vinh Quang sớm trở thành điểm sáng thu hút đầu tư công nghiệp sạch, công nghệ cao tại khu vực phía Bắc.