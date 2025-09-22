Khu đất vàng ven biển Quy Nhơn có giá khởi điểm gần 1.200 tỷ đồng

Tỉnh Gia Lai đã quyết định đấu giá khu đất rộng 3,16ha tại số 172 An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam, để triển khai dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 11.600 tỷ đồng, với giá khởi điểm khu "đất vàng" này gần 1.200 tỷ đồng.

Khu đất này trước đây là cơ sở của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam (phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn cũ).

Mặt tiền khu "đất vàng" tọa lạc trên đường ven biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Nằm trên tuyến đường ven biển An Dương Vương, khu đất được đánh giá là "đất vàng" tại Quy Nhơn với vị trí đắc địa, mặt hướng ra biển và gần nhiều khách sạn cao cấp như Anya Premier Hotel, FLC Sea Tower Hotel Quy Nhơn, Hải Âu, Hoàng Yến...

Theo quyết định, khu đất sẽ được phân chia thành nhiều hạng mục. Trong đó, khu nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ rộng hơn 1,5ha với diện tích đất xây dựng công trình hơn 6.200m2, dự kiến có khoảng 2.704 căn hộ.

Ngoài ra, khu đất còn bao gồm khu sử dụng hỗn hợp thương mại dịch vụ du lịch 1 với diện tích 8.300m2 (trong đó đất xây dựng công trình hơn 3.000m2); khu đất sử dụng hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ du lịch 2 với diện tích hơn 6.600m2 (đất xây dựng công trình hơn 2.600m2) và khu đỗ xe tĩnh rộng hơn 1.000m2.

Dự án Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 7 với tổng vốn hơn 11.645 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 48 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất.