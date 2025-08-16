Plevia City: Dự án khu đô thị tiên phong ứng dụng AI và IoT tại Gia Lai

Ngày 2/8, tại phường Hội Phú, TP Pleiku diễn ra lễ khởi công dự án khu đô thị Plevia City do Tập đoàn Bắc Hải làm chủ đầu tư. Đây là dự án thuộc chuỗi dự án khu đô thị SH Land đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016.

Plevia City sở hữu vị trí đắc địa khi nằm trên trục đường chính nội đô phường Hội Phú, cách trung tâm hành chính thành phố chưa đầy 2km. Khu đô thị này cách sân bay sân bay Pleiku, hồ T’nưng chỉ khoảng 15 phút di chuyển; cách đồi Thông, khu sinh thái Biển Hồ, khu công nghiệp Diên Phú, Bệnh viện Y dược cổ truyền Gia Lai, Bệnh viện đa khoa Gia Lai, Bệnh viện mắt Cao Nguyên, siêu thị Co.opmart, công viên Diên Hồng, chợ Trà Bá, sân vận động Pleiku... chỉ 10-20 phút.

Phối cảnh dự án khu đô thị Plevia City (Ảnh: Tập đoàn Bắc Hải).

Dự án dự kiến được hưởng lợi trực tiếp từ các dự án hạ tầng quan trọng đang quy hoạch như mở rộng, nâng cấp sân bay Pleiku, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đẩy mạnh đầu tư, kết hợp các tuyến quốc lộ 14, quốc lộ 19 tạo thành mạng giao thông liên kết xuyên vùng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Thành - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bắc Hải nhấn mạnh: “Plevia City là lời cam kết của chúng tôi về một đô thị phát triển bền vững, hiện đại, thông minh, nơi hội tụ những giá trị sống đáng mơ ước cho thế hệ hôm nay và mai sau".

Chủ tịch Tập đoàn Bắc Hải, ông Nguyễn Long Thành, phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Tập đoàn Bắc Hải).

Cũng trong lễ khởi công, Tập đoàn Bắc Hải và các đối tác lớn như Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Viettel Construction đã ký kết hợp tác chiến lược nhằm khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cho quá trình phát triển dự án.

Plevia City được chia là 9 phân khu, với quy mô khoảng 7,04ha với 368 nhà phố và shophouse. Theo chủ đầu tư dự án, Plevia City được phát triển với tầm nhìn trở thành khu đô thị kiểu mẫu thời đại số - nơi công nghệ không chỉ là nền tảng vận hành, mà còn là động lực kiến tạo một môi trường sống văn minh, tiện nghi và an toàn. Điểm nhấn của dự án là tích hợp hàng loạt công nghệ AI và IoT để mang đến chuẩn sống bền vững Eco Smart Living cho cư dân.

Nghi thức động thổ với sự hiện diện và phối hợp từ đại diện chính quyền, nhà thầu và chủ đầu tư (Ảnh: Tập đoàn Bắc Hải).

Cụ thể, dự án có công nghệ kiểm soát an ninh tự động 24/7 từ cổng vào, thông qua nhận diện sinh trắc học khuôn mặt và giọng nói. Các khu phố được trang hệ thống AI tích hợp quản lý rác thải, tối ưu hóa phân loại và thu gom. Màn hình tương tác cộng đồng cung cấp thông tin thời gian thực về chất lượng không khí, giao thông và các tiện ích xung quanh.

Ngoài ra, hệ thống IoT cũng kết nối các thiết bị trong nhà, cho phép điều khiển từ xa qua ứng dụng di động. Riêng thẻ cư dân cũng được tích hợp ví điện tử, giúp người dùng thanh toán nhanh chóng tại các cửa hàng, đồng thời tích lũy điểm thưởng, nhận ưu đãi độc quyền.

Mạng lưới Camera AI toàn khu hoạt động 24/7, hỗ trợ nhận diện thông minh và cảnh báo tức thì. Hệ thống cảm biến khói và cháy nổ được bố trí tại các vị trí trọng yếu, đảm bảo phát hiện sớm và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, hạ tầng Wi-Fi phủ sóng toàn khu giúp cư dân kết nối liền mạch dù ở bất kỳ đâu.

Plevia City cũng sở hữu đa dạng tiện ích nội khu, như phòng gym hiện đại, không gian tập yoga yên tĩnh, khu spa cao cấp, công viên Ánh sáng, trường mẫu giáo chuẩn quốc tế và sân tập pickleball.

Ông Trần Văn Duy, Tổng giám đốc Tập đoàn Bắc Hải, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Tập đoàn Bắc Hải).

"Từng hạng mục được đầu tư đồng bộ và hài hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu của cư dân năng động trong thời đại số, nơi ở - làm việc - nghỉ ngơi đều diễn ra trong một hệ sinh thái khép kín, thuận tiện", đại diện chủ đầu tư cho hay.